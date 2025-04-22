الثلاثاء 22 أبريل 2025
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ألحق قدم، اليوم غلق باب التقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
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يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الثلاثاء باب تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف لمصلحة الجمارك 2025.

 

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن وظائف بمصلحة الجمارك حيث أعلن حاجة المصلحة إلى 95 سائقًا.

 

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025

وعن موعد التقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025، وتضمنت الشروط والأوراق المطلوبة ما يلي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا

مؤهل أقل من متوسط
 

الصورة الشخصية

بطاقة الرقم القومي 

المؤهل الدراسي

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

رخصة قيادة مهنية سارية

الموقف من الخدمة العسكرية

 إيصال الإيداع البنكي

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

 

تعليمات التقديم لوظائف مصلحة الجمارك 

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليمات أثناء التقديم تضمنت ما يلي:

 

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.
- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.
- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحًا وكاملًا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.
- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.
- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب..
- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.
يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علمًا بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)

 

- أن يكون المتقدم حاصل فقط على مؤهل أقل من المتوسط وسيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

 

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