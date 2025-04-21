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رياضة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتقدم على توتنهام 0/2 في الشوط الأول

نوتنجهام، فيتو
نوتنجهام، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد نوتنجهام فورست بتقدم الأخير بنتيجة 0/2، في المباراة التي تجري على ملعب توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الإثنين، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل هدفي نوتنجهام في شباك توتنهام، إليوت أندرسون وكريس وود في الدقيقتين 5 و17.

تشكيل توتنهام ضد نوتنجهام فورست 

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، دجد سبينس.

خط الوسط: رودريجو بيتانكور، باب سار، ويلسون أودوبير.

خط الهجوم: ريتشارليسون، ماتيس تيل، ديان كولوسيفسكي.

تشكيل نوتنجهام فورست أمام توتنهام 

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: نيكو ويليامس، نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، هاري توفولو.

خط الوسط: نيكولاس دومينجيز، إليوت أندرسون، مورجان جيبس وايت، دانيلو.

خط الهجوم: كريس وود، أنتوني إيلانجا.

 

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