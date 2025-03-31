حبس خفير سرق فيلا بمنشأة القناطر

أمرت نيابة الجيزة بحبس خفير سرق فيلا كان يعمل بها سابقا بمنطقة منشأة القناطر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة فيلا بالجيزة

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من صاحب مصنع يفيد بسرقة الفيلا ملكه الكائنة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خفير سابق وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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