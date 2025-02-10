مصرع مزارع وزوجته اختناقا بسبب التدفئة بالفحم في الشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعدما لقى مزارع وزوجته مصرعهما باختناق داخل حجرة داخل منزلهما، بعد نومهم اأثناء إشعال الأول الفحم للتدفئة وجرى نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع زوجين بسبب التدفئة داخل المنزل في فاقوس

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية، إخطارا من مستشفى فاقوس المركزى باستقبال “محمود.ال.م”63 عاما (مزارع) وزوجته "فرحانة.إ.خ"55 عاما (ربة منزل) مقيمان قرية غزالة عبدون مركز فاقوس.

وكشف تقرير مفتش الصحة الذي وقع الكشف الطبي على جثتي الزوجين، أن اسفكسيا الخنق وراء وفاة الزوجين بسبب استنشاقهما دخان بعد نومهم أثناء إشعال الأول الفحم للتدفئة داخل المنزل، كما أشار التقرير الطبي إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة لعدم وجود إصابات ظاهرية بجثمانيهما.

وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وقررت معاينة الجثتين وتحديد سبب وفاتهما والتصريح بدفنهما عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

الطب الشرعي..هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دورالطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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