الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ناصر ماهر يعتذر لـ بيسيرو وينتظم في مران الزمالك استعدادا للمصري البورسعيدي

ناصر
ناصر

انتظم ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعدما اعتذر اللاعب للجهاز الفني عما بدر منه في مباراة حرس الحدود بالدوري.

وشارك ناصر ماهر في الفقرة البدنية، بالإضافة إلى الجزء الفني بصورة طبعية استعدادًا للمباريات المقبلة.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام عقب خوض مباراة سموحة في كأس عاصمة مصر.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم خلالها بالتركيز في التدريبات استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهته الهامة والمرتقبة القادمة أمام فريق الزمالك بمنافسات الدوري المصري.

وودع الفريقان الزمالك والمصري منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني على الترتيب.

كما ودع الفريقان أيضا بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات وفشلا في التأهل لدور ربع النهائي.

 الزمالك خرج من بطولة كأس عاصمة مصر رغم فوزه على  سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات.

أما المصري البورسعيدي فخرج من البطولة بعد تعادله أمام غزل المحلة بالجولة الأخيرة.

المصري
المصري

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك ناصر ماهر ناصر ماهر لاعب الزمالك

مواد متعلقة

بدء العمل في فرع نادي الزمالك الجديد بـ 6 أكتوبر (صور)

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري بالدوري بعد راحة 4 أيام

الزمالك يدبر مبلغًا ماليا لعدم طرد بيسيرو من فندق الإقامة

صاروخية فالفيردي تقود ريال مدريد للفوز على بلباو

ميلان يسقط أمام أتالانتا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

أخبار الرياضة اليوم: صفقة سوبر على أعتاب الزمالك.. 3 نقاط تفصل ليفربول عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.. تطورات جديدة في ملف عودة إمام عاشور لمنتخب مصر

شوط أول سلبي بين ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي

الدوري الإسباني، ريال مدريد يفشل في فك شفرة دفاع بلباو في الشوط الأول

ads

الأكثر قراءة

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

وزير سوداني يتهم دولة عربية بنقل مسيرات للمتمردين وإدارة الحرب من غرفة تحكم بعاصمتها

وسام أبو علي يرفض هذا الأمر قبل مواجهة صن داونز

فاتنة المزاج العالي، حكاية سارة خليفة من أضواء الشهرة إلى سجن النساء

3 مشروبات تساعد في تطهير المعدة بعد أكل الفسيخ والرنجة

هل رفض الأعلى للجامعات إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالكليات؟ مصادر تحذر من هذا الأمر

الزمالك يدبر مبلغًا ماليا لعدم طرد بيسيرو من فندق الإقامة

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

خدمات

المزيد

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

المزيد

انفوجراف

البيستاشيو وصل للفسيخ.. حكاية الأكلة الرسمية في شم النسيم من عصر الفراعنة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سميت الجنة بدار السلام؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم السيف في المنام وعلاقته بتولى منصب قيادى

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

المزيد
الجريدة الرسمية