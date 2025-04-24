المجددون.. عبد الباقي الزرقاني إمام المالكية في القرن الـ 11 الهجري

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّدُ لها دينها".

ولم يشترط السيوطي أن يكون "المجدِّدُ" فردًا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئًا من أمور دينها ودنياها في أي مجال من المجالات، وأيده في ذلك ابن الأثير الجزري وشمس الدين الذهبي، وابن كثير الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.

ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، بل قد يكون هناك أكثر من عالِمٍ في أكثر من مكان، في وقتٍ واحدٍ، أو أزمانٍ متفرقة، يتميز كل منهم بمزية في علم من العلوم الدينية والدنيوية، شريطة أن يكونوا جميعا مسلمين، مؤمنين، ملتزمين بهدي الدين الحنيف.

وهذا موجود، ولله الحمد، حتى قيام الساعة، فهناك من يتفوق في اللغة، والفقه، والتفسير، وهناك من يمتاز في العلوم الحديثة، كالطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها.. وهناك من يدفع عن الإسلام شبهات الملحدين، والمتطرفين والمفرطين، ويصد هجمات المبطلين، والمنحرفين، وأعداء الدين.

عبد الباقي الزرقاني (1020 هـ – 1099 هـ)

هو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، كنيته “أبو محمد”، فقيه مصري، إمام محقق، كان مرجع المالكية في عصره.

وابنه هو محمد بن عبد الباقي الزرقاني، كنيته “أبو عبد الله” (1055 هـ – 1122 هـ)، وهو الذي شرح موطأ الامام مالك.

مولده ونشأته

ولد في مصر سنة 1020 هـ، وبها نشأ ولزم نور الدين الأجهوري، شيخ المالكية في عصره بالقاهرة، عدة سنوات، وشهد له بالفضل.

وأخذ علوم العربية عن العلامة الشامي يس الحمصي، والنور الشبراملسى الشافعي القاهري، خاتمة المحققين، وأعلم أهل زمانه.

وحضر دروس الحديث النبوي الشريف للحافظ الأزهرى الشافعي، الشمس البابلي، أحد الأعلام فى الحَدِيث وَالْفِقْه.

وأجازه جل شيوخه وتصدر للإقراء بالجامع الأزهر، وألف مؤلفات كثيرة، منها شرح على "مختصر خليل"، وهو كتاب من أهم مؤلفات الفقه الإسلامي المالكي، ألفه خليل بن إسحاق الجندي، أحد مشاهير فقهاء المالكية.. والشرح مهم جدا، كانت تشد إليه الرحال.

أحد كتب الزرقاني، فيتو

وشرح على "المقدمة العزيّة للجماعة الأزهرية" في مذهب الإمام مالك والذي ألفه أبو الحسن الشاذلي.. وغيرها.

واتصف، رحمه الله، بأنه رقيق الطبع، حسن الخلق، جميل المحاورة، لطيف التأدية للكلام.

قالوا عنه

وصفه المحبي في "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر"، بالقول: "عبد الباقي بن يوسف بن أحمد شهاب الدين بن محمد بن علوان الزرقاني المالكي العلامة الإمام الحجة شرف العلماء ومرجع المالكية، وكان عالما نبيلا فقيها متبحرا لطيف العبارة".

وقال عنه الجبرتي في "عجائب الآثار في التراجم والأخبار": "الإمام الحجة عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد بن علوان الزرقاني المالكي الوفائي ولد سنة عشرين وألف بمصر ولازم النور الاجهوري مدة وأخذ عن الشيخ يس الحمصي والنور الشبراملسي، وحضر في دروس الشمس البابلي الحديثية وأجازه جل شيوخه، وتلقى الذكر من أبي الاكرام توفي سنة خمس وأربعين وألف وتصدر للإقراء بالأزهر، وله مؤلفات منها شرح مختصر خليل وغيره توفي في رابع عشرين رمضان سنة تسع وتسعين وألف وصلى عليه إماما بالناس الشيخ محمد قوشي".

وقال عنه محمد بن الطيب القادري في "نشر المثاني لأهل القرن الحادي والثاني": "الفقيه الكبير العالم الشهير المعقولي الخطير الشيخ عبد الباقي الزرقاني المصري صاحب الشرح الجليل على مختصر خليل الذي أقبل الناس عليه شرقا وغربا وانتفعوا به بعدا وقربا، وله شرح أيضا على شرح اللقاني لخطبة المختصر المذكور وغير ذلك من المؤلفات فهو أحد أئمة الزمان وكبراء الأئمة الأعيان، وتوفي عام تسعة وتسعين وألف".

فيما قال عنه محمد مخلوف في "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية": "أبومحمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني الفقيه الإمام العلامة النظار العمدة المحقق الفهامة شرف العلماء ومرجع المالكية الفضلاء، أخذ عن النورالأجهوري، لازمه وشهد له بالعلم والبرهان اللقاني، والنور الشبراملسي، والشمس البابلي، وأجازه جل شيوخه، وعنه أخذ جماعة منهم ابنه محمد وأبوعبد الله محمد الصفار القيرواني، له مؤلفات منها شرح على المختصر تشد إليه الرحال دل على فضل واطلاع ونبل وشرح العزية وشرح على خطبة خليل للناصر اللقاني ورسالة في الكلام على إذا ومنسك وأجوبة على أسئلة رفعت إليه وثبت مولده بمصر سنة عشرين وألف، وتوفي في رمضان سنة تسع وتسعين وألف".

أما إسماعيل باشا البغدادي فقال عنه في "هدية العارفين": "الزرقاني: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد ابن علوان الزرقاني المصري المالكي الوفائي المتوفى سنة تسع وتسعين وألف. له شرح مختصر الشيخ خليل في الفروع، وشرح الموطأ للإمام مالك".

وفاته

وكانت وفاته ضحى يوم الخميس 14 من شهر رمضان سنة 1099 هـ بمصر، ودفن بتربة المجاورين، قريبا من الجامع الأزهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.