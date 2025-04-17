وزير الكهرباء يكشف تفاصيل وموعد تركيب وعاء المفاعل الأول لمحطة الضبعة النووية

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص علي المتابعة اليومية لتطور الاعمال فى المحطة النووية بالضبعة ومعدلات الإنجاز فى اطار المخطط الزمني للمشروع.



مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء

واضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المشروع النووي المصرى لتوليد الكهرباء يعد عنوانا لشراكة ممتدة بين مصر وروسيا، مشيرا إلى ان محطة الضبعة ستستقبل وعاء المفاعل الاول مطلع شهر نوفمبر المقبل وذلك وسط اجراءات واستعدادات خاصة استعدادا لهذا الحدث.

استراتيجية وزارة الكهرباء لتنويع مصادر التيار الكهربائي

وأشار إلي أن استراتيجية عمل وزارة الكهرباء تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات النظيفة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي ان مصر من بين الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به فى مجالات علمية وصناعية وزراعية عديدة واهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة.



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