أسباب سحب الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، يفرض القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجموعة من الضوابط التي تضمن جدية المستثمرين.



ومن بين هذه الضوابط، تبرز صلاحية جهاز تنمية المشروعات في سحب الترخيص المؤقت حال الإخلال بالشروط.

أسباب تجميد تراخيص المشروعات

بحسب المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون، يجوز للجهاز أو الجهات المعنية سحب الترخيص المؤقت أو إسقاط صفة المشروع الصغير في الحالات الآتية:

مخالفة أغراض المشروع: إذا قام المشروع بنشاط يختلف عن النشاط المحدد في الترخيص المؤقت.

انتهاء المدة دون استكمال الإجراءات: مدة الترخيص المؤقت لا تزيد على سنة واحدة، ويشترط خلالها أن يُنهي صاحب المشروع إجراءات التراخيص الدائمة.

تكرار المخالفات أو التهرب: مثل التهرب الضريبي أو عدم الالتزام بالقواعد البيئية والصحية أو شروط الأمن الصناعي.

ثبوت صورية المشروع: أي أن يكون المشروع غطاءً لأنشطة أخرى لا تتوافق مع أهداف القانون.

نقل الملكية أو التنازل دون إخطار: إذا تم بيع المشروع أو التنازل عنه دون إخطار الجهاز، وهو ما يُعتبر خرقًا مباشرًا لشروط الدعم والتيسير.

عدم الالتزام بالشروط الخاصة بالدعم: مثل تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على تمويل أو مزايا غير مستحقة.

أهمية سحب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مؤقت

يذكر أن القانون يمنح الجهاز سلطة سحب الترخيص لضمان توجيه التسهيلات والامتيازات إلى من يستحقها فعلًا. لكنه في المقابل، أتاح لأصحاب المشروعات فرصة توفيق الأوضاع، وتقديم تظلم في حال سحب الترخيص خلال مدة زمنية محددة.

وبينما يوفّر القانون مظلة حماية وتشجيع لأصحاب المشروعات الجادة، فإنه لا يتهاون مع محاولات التحايل أو التقاعس.

تبقى الإشكالية في التنفيذ والمتابعة، ومدى قدرة الأجهزة المعنية على الفصل العادل بين من يتعثر لأسباب موضوعية، ومن يُسيء استخدام الترخيص المؤقت

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