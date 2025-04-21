من بينها دار مصر وأشجار سيتي، قطع المياه عن بعض المناطق في حدائق أكتوبرغدا

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر قطع المياه عن عدد من المناطق بالمدينة ومنها مشروع دار مصر وأشجار سيتي وضعف المياه وانقطاعها بمناطق المدينة( محور الشركات و٢٤٧ عمارة و١١٨٥ عمارة ودهشور وابني بيتك ٤..) غدا الثلاثاء الموافق ٢٢/ ٤/ ٢٠٢٥ من الساعة العاشرة مساء وحتي الثالثة عصرا يوم الأربعاء ٢٣/٤/٢٠٢٥.

أرجع الجهاز ذلك لاستكمال أعمال ربط خطوط المياه الجديدة علي الشبكة القائمة بالمدينة وكذلك أعمال الصيانة لبعض مكونات الشبكة والتي تم تأجيلها الأسبوع الماضي ومراعاة موعد الإجازات الحالية، ومن ضمنها ربط الخط قطر ١٠٠٠ مم HDPE الجديد بجوار شركة سوميد والطريق البطء المؤدي لمشروع دار مصر علي الخط المغذي للمدينة قطر ١١٠٠ مم GRP

وأوضح أنه تم مراعاة تنفيذ أعمال الربط علي اكثر من مرة لتقليل نطاق تأثير قطع المياه عن المدينة والإستفادة بالعمل طوال ساعات الليل، وكذلك مراعاة إنهاء تلك الأعمال قبل ذروة الصيف،

وناشد جهاز المدينة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه عن تلك الفترة شاكرين حسن تفهمكم للأمر ولما يمثله من اهمية في رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للمرافق بالمدينة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة مشروعات الإسكان بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وأجهزة المدن.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل بمناطق (شدموه – دمشقين – هوارة) بمحافظة الفيوم، وكذا موقف وحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحافظة قنا، ومدينة قنا الجديدة، ووحدات محدودي ومتوسطي الدخل بمدينة حدائق أكتوبر، ومشروعات الإسكان الاستثماري بمناطق (ماسبيرو- مجرى العيون – مدينة الشيخ زايد).

وتابع وزير الإسكان، خلال الاجتماع، خطة تسليم الوحدات السكنية، وموقف مشروعات الخدمات التي تشمل حضانات ووحدات صحية ومدارس وأسواق تجارية ومستشفى، وموقف أعمال المرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال توصيل الغاز والكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

المتابعة الميدانية الأسبوعية لجميع مواقع المشروعات وتلافي الملاحظات

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات المتبقية بتلك المشروعات لتسليمها للحاجزين، والانتهاء من أعمال الطرق وتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء بمواقع العمارات، كما وجه وزير الإسكان بالمتابعة الميدانية الأسبوعية لجميع مواقع المشروعات وتلافي الملاحظات التي تم رصدها بتقارير المتابعة من مسئولي الوزارة.

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة موسعة داخل نادي ”النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت الرياضية والخدمية، والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الأعضاء والأنشطة الرياضية المختلفة.

شملت الجولة تفقد عدد من المنشآت الحيوية داخل النادي، تضمنت مجمع حمامات السباحة، ملاعب الإسكواش، مجمع التنس الأرضي، ملاعب كرة القدم، صالة الجمباز، صالة الألعاب الجماعية المخصصة لذوي الهمم، والصالة المغطاة الرئيسية، حيث تم الاطلاع على مستوى التجهيزات الفنية والخدمات المتاحة بما يضمن تقديم تجربة رياضية متميزة للأعضاء.

وفي لفتة تعكس التعاون المؤسسي بين الوزارات، قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الجولة، بتسليم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عضوية "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تقديرًا لدوره في دعم تطوير البنية التحتية الرياضية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وتأكيدًا على أهمية تضافر الجهود الحكومية في تعزيز ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنشآت الرياضية الحديثة.

وثمَّن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التعاون المستمر بين وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة في ملفات العمل المشتركة، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة التى حدثت على مدار السنوات الماضية، وتوجه أنظار العالم نحو مصر فى ظل الدعم غير المسبوق للقيادة السياسية لتطوير المنشآت الرياضية، وتنظيم العديد من الأحداث الرياضية العالمية التى نالت إعجاب العالم.

تقديم الخدمات الترفيهية لسكان المدن الجديدة على أعلى مستوى

وأضاف أن وزارة الإسكان تعمل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين بالمدن الجديدة ومنها ضمان تقديم الخدمات الترفيهية لسكانها على أعلى مستوى والتي من بينها النوادي الرياضية والاجتماعية، كما تعمل على الحفاظ على المنشآت والاستثمارات التى تم إنفاقها لتنفيذها، وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمراني للمدن الجديدة، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتقديم نمط عمراني واجتماعي متميز يليق بالجمهورية الجديدة، والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وخلال الجولة، وجه المهندس شريف الشربيني مسئولي جهاز العاصمة الإدارية الجديدة باستمرار التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وتوفير كافة أوجه الدعم لتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الجولة تأتي في إطار حرص الدولة على المتابعة الميدانية للمشروعات الرياضية الكبرى الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى أن "نادي النادي” يُعد نموذجًا متطورًا لمنشآت الأندية الرياضية الحديثة التي تُقام وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وتخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين بالعاصمة الإدارية والمناطق المحيطة، موضحا ان "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية يعكس رؤية الدولة المصرية في التوسع في إنشاء مؤسسات رياضية متكاملة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، ويُعد أحد المشروعات الرائدة التي تمثل نقلة نوعية في مفهوم الاستثمار الرياضي وتقديم الخدمة للمواطن.

واضاف وزير الشباب والرياضة انه تم الحرص خلال إنشاء النادي على تقديم منشآت رياضية تخدم كافة الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم، ونعمل على التأكد من توافر المعايير الفنية والمجتمعية والبيئية في كل عنصر من عناصر هذه المنشآت.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بتعاون وزارة الإسكان في دعم البنية الرياضية داخل المدن الجديدة، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارتين يُشكل نموذجًا لتكامل الجهود الحكومية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى تُسهم في دعم الممارسة المجتمعية واكتشاف المواهب.

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