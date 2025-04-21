محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمة بمستشفى جمصة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، مستشفى جمصه للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمة طبية ورعاية لائقة للمرضى والمترددين، مؤكدا دعمه المتواصل لتوفير مختلف الخدمات الطبية والعلاجية للمستشفى، وأثنى على مستوى النظافة والأداء بالمستشفى من الاطقم الطبية والتمريض، وأوصى بالالتزام باستمرار ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم.

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى جمصه في شم النسيم

وأكد محافظ الدقهلية على وجود جهاز أشعة مقطعية جديد على أعلى مستوى يعمل بالمستشفى لأول مرة ليمثل إضافة لأدوات عمل المستشفى ويوفر خدمة طبية لم تكن موجودة لتبدأ مع أول أيام العام الجديد لتخفيف العبء عن المواطنين والمترددين على المستشفى.

الانتهاء من أعمال إنشاء غرفة العناية المركزة العامة،

كما أكد محافظ الدقهلية أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء غرفة العناية المركزة العامة، وانشاء العناية المركزة والحضانة للأطفال، وأكد أنها تتم في إطار خطة لتطوير واستحداث خدمات طبية جديدة بالمستشفى وزيادة الخدمات الطبية فيها والاهتمام بالمرضى وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية لهم.

تأكد من عدم وجود عجز في المستلزمات الطبية



وتفقد محافظ الدقهلية عدد من أقسام المستشفى واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض وتأكد من عدم وجود عجز في المستلزمات الطبية، وأكد على توفير الرعاية والعناية بالمرضى والمترددين، مؤكدا أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المناطق الحضرية والقروية ولكافة المستويات.

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