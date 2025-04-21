هنو ونظيره القطري يبحثان سبل تعزيز التعاون

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بالشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطري، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة قطر، وذلك بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى الدوحة.

تعزيز التعاون الثقافى المصرى القطري

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتكثيف التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين على عمق الروابط الثقافية التي تجمع بين مصر وقطر، وحرص القيادتين في البلدين على دعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تعزيز التبادل الثقافي والفني.

وأشاد الوزيران بالنجاح الكبير الذي حققته الأيام الثقافية المصرية في قطر، والتي شهدت إقبالًا واسعًا من الجمهور المصري والعربي المقيم، لما تضمنته من عروض فنية وموسيقية ومسرحية عكست ثراء وتنوع المشهد الثقافي المصري.

كما ناقش اللقاء آفاق التعاون في مجال المسرح، من خلال تبادل الفرق والعروض المسرحية، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تطوير الكوادر المسرحية في كلا البلدين.

الاستعداد للاحتفال بالعام الثقافى المصرى القطري

وتناول اللقاء كذلك سبل الإعداد المبكر للعام الثقافي المصري القطري 2027، بما يليق بخصوصية العلاقات الثنائية، ويعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية بين الشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة عن سعادته بهذا الحوار الثقافي البنّاء مع الأشقاء في قطر، مؤكدًا تطلع مصر إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي الذي يعكس ريادتها في هذا المجال، ويعزز جسور التواصل مع الثقافة القطرية الثرية، مشيرًا إلى أن العام الثقافي 2027 سيكون محطة مهمة لتجسيد هذه العلاقات بصورة تليق بمكانة البلدين.

من جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني: “نعتز بالعلاقات الثقافية مع مصر، ونعتبر التعاون مع وزارة الثقافة المصرية إضافة نوعية للجهود المشتركة في دعم الفنون والإبداع”، مشيرًا إلى أن الأيام الثقافية المصرية في قطر كانت نموذجًا ناجحًا، ونتطلع إلى تعاون مثمر في التحضير للعام الثقافي 2027.

وكان قد شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة افتتاح فعاليات مهرجان "قطر تبدع 2025 " فى إطار زيارته الرسمية إلى دولة قطر، والذي افتتحته الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني بحضور رشيدة داتي وزيرة ثقافة فرنسا.

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