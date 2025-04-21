وزير الثقافة يشهد افتتاح فعاليات "قطر تبدع 2025"

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة افتتاح فعاليات مهرجان “قطر تبدع 2025 " فى إطار زيارته الرسمية إلى دولة قطر، والذي افتتحته الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني بحضور رشيدة داتي وزيرة ثقافة فرنسا.



افتتاح فعاليات مهرجان قطر تبدع 2025

وقد شهد افتتاح فعاليات مهرجان قطر تبدع 2025، انطلاق أول معرض واسع النطاق للفن اللاتيني الأميركي في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، والمقام في متحف قطر الوطني بالتعاون بين متاحف قطر ومتحف الفن اللاتيني الأميركي في بوينس آيرس (مالبا).

يحمل المعرض عنوان “لاتينو أمريكانو: الفن الحديث والمعاصر من مقتنيات متحف الفن اللاتيني الأميركي في بوينس آيرس (مالبا) وإدواردو ف. كوستانتيني”، ويُعد حدثًا ثقافيًا بارزًا يُسلط الضوء على التنوع الثقافي الغني في أميركا اللاتينية، ويُعيد تأمل النتاج الفني للقارة ضمن أطر نقدية وسياقات تاريخية إقليمية.

ويضم المعرض أكثر من 170 عملًا فنيًا مختارًا، تمثل الإنتاج الفني لأميركا اللاتينية منذ بدايات القرن العشرين وحتى اليوم، وتشمل لوحات، وصورًا فوتوغرافية، وأفلامًا، ومنحوتات، وأعمالًا تركيبية، ومنسوجات، إلى جانب عناصر من الثقافة الشعبية، بما يعكس تطور المشهد الإبداعي والهوية البصرية للمنطقة.

وزير الثقافة: الفنون تتجاوز الحدود الجغرافية بين العالم



وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، خلال زيارته للمعرض، أهمية مثل هذه الفعاليات الدولية التي تعزز من تبادل الرؤى الثقافية والفنية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين المؤسسات المتحفية والثقافية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات الثقافية الدولية، إيمانًا بدور الثقافة كجسر للتفاهم الإنساني والتنمية المستدامة.

وأوضح وزير الثقافة أن المعرض يُمثل تجربة فنية وإنسانية فريدة تُجسد ثراء وتنوع أميركا اللاتينية، وتعبر عن قوة الفن في توثيق الذاكرة الجماعية والتاريخ المشترك لشعوبها، مشيرًا إلى أن ما نراه اليوم من أعمال متميزة يعكس قدرة الفن على تجاوز الجغرافيا واللغة، ويفتح نوافذ جديدة للحوار بين الثقافات، وهو ما تؤمن به مصر وتدعمه، إدراكًا لأهمية الثقافة كأداة للتقارب والتفاهم بين الشعوب.

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