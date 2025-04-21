الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الثقافة يشهد افتتاح فعاليات "قطر تبدع 2025"

وزير الثقافة يشهد
وزير الثقافة يشهد افتتاح مهرجان قطر تبدع 2025

 شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة افتتاح فعاليات مهرجان “قطر تبدع 2025 " فى إطار زيارته الرسمية إلى دولة قطر، والذي افتتحته الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني بحضور رشيدة داتي وزيرة ثقافة فرنسا. 
 

افتتاح فعاليات مهرجان قطر تبدع 2025

 وقد شهد افتتاح فعاليات مهرجان قطر تبدع 2025، انطلاق أول معرض واسع النطاق للفن اللاتيني الأميركي في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، والمقام في متحف قطر الوطني بالتعاون بين متاحف قطر ومتحف الفن اللاتيني الأميركي في بوينس آيرس (مالبا).
يحمل المعرض عنوان “لاتينو أمريكانو: الفن الحديث والمعاصر من مقتنيات متحف الفن اللاتيني الأميركي في بوينس آيرس (مالبا) وإدواردو ف. كوستانتيني”، ويُعد حدثًا ثقافيًا بارزًا يُسلط الضوء على التنوع الثقافي الغني في أميركا اللاتينية، ويُعيد تأمل النتاج الفني للقارة ضمن أطر نقدية وسياقات تاريخية إقليمية.
ويضم المعرض أكثر من 170 عملًا فنيًا مختارًا، تمثل الإنتاج الفني لأميركا اللاتينية منذ بدايات القرن العشرين وحتى اليوم، وتشمل لوحات، وصورًا فوتوغرافية، وأفلامًا، ومنحوتات، وأعمالًا تركيبية، ومنسوجات، إلى جانب عناصر من الثقافة الشعبية، بما يعكس تطور المشهد الإبداعي والهوية البصرية للمنطقة.

 

وزير الثقافة: الفنون تتجاوز الحدود الجغرافية بين العالم 
 

 وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، خلال زيارته للمعرض، أهمية مثل هذه الفعاليات الدولية التي تعزز من تبادل الرؤى الثقافية والفنية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين المؤسسات المتحفية والثقافية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات الثقافية الدولية، إيمانًا بدور الثقافة كجسر للتفاهم الإنساني والتنمية المستدامة.
وأوضح وزير الثقافة أن المعرض يُمثل تجربة فنية وإنسانية فريدة تُجسد ثراء وتنوع أميركا اللاتينية، وتعبر عن قوة الفن في توثيق الذاكرة الجماعية والتاريخ المشترك لشعوبها، مشيرًا إلى أن ما نراه اليوم من أعمال متميزة يعكس قدرة الفن على تجاوز الجغرافيا واللغة، ويفتح نوافذ جديدة للحوار بين الثقافات، وهو ما تؤمن به مصر وتدعمه، إدراكًا لأهمية الثقافة كأداة للتقارب والتفاهم بين الشعوب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد هنو وزير الثقافة مهرجان قطر تبدع 2025 دولة قطر متحف قطر الوطنى أخبار وزارة الثقافة
ads

الأكثر قراءة

فاتنة المزاج العالي، حكاية سارة خليفة من أضواء الشهرة إلى سجن النساء

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

وسام أبو علي يرفض هذا الأمر قبل مواجهة صن داونز

غرق شاب في مياه نهر النيل بالأقصر خلال احتفالات شم النسيم

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

آية سماحة تعتذر للصحفيين والمصورين: شركاء النجاح

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

اعترافات سارة خليفة المتهمة بتجارة المخدرات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

الجامع الأزهر: القرآن الكريم سبق العلوم الحديثة في النباتات

أي القلوب تستفتي؟ عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بعد الاستشهاد بحديث «استفت قلبك»

المزيد
الجريدة الرسمية