البيئة تُقر ضوابط جديدة لترخيص مواقع تجميع المخلفات الزراعية

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة الأولى لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات في تشكيله الجديد، وذلك عقب إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع ياسر عبد الله، رئيس الجهاز، وأعضاء المجلس وممثلو الوزارات والجهات المعنية، حيث تناولت الجلسة العديد من الملفات الهامة المتعلقة بتطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر.

وخلال الجلسة، استعرضت وزيرة البيئة دور الجهاز باعتباره جهة تخطيطية وتنظيمية ورقابية طبقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما اطلعت على جهود الجهاز خلال الفترة الماضية، التي شملت تقييم أداء الجهات والشركات العاملة في المجال، ودعم المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية، ووضع الضوابط الفنية لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بعقود إدارة المخلفات وتعميمها، إلى جانب العمل على تطوير مؤشرات الأداء داخل المحافظات.

إعداد قائمة موحدة للمخلفات الخطرة

كما تطرقت الجلسة إلى الجهود المبذولة في مجال إدارة المخلفات الخطرة، ومنها تشكيل اللجنة العليا المعروفة بـ"لجنة ٥٣" التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتهدف لوضع ضوابط لتداول المخلفات الخطرة مثل المخلفات الطبية والإلكترونية والصناعية، ومن أبرز قراراتها إعداد قائمة موحدة للمخلفات الخطرة، والمقرر نشرها في الجريدة الرسمية قريبًا.

قرارات هامة لتسهيل إجراءات الترخيص وضمان الحوكمة

ووافق مجلس الإدارة خلال الجلسة على عدة قرارات استراتيجية، من أبرزها:

قبول إهداء أصول المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.

تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز، وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تعديل آلية إصدار التراخيص بإلغاء طلبات التصاريح أو الموافقات في حال عدم استكمال الإجراءات أو دفع رسوم الإصدار خلال شهرين من تاريخ آخر إجراء، ويأتي القرار بهدف تعزيز الحوكمة وضمان التزام الشركات العاملة في القطاع.

ضوابط إصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية



كما وافق المجلس على ضوابط إصدار تراخيص مزاولة نشاط لمواقع تجميع المخلفات الزراعية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المزارعين، والمتعهدين، والشركات، وتوسيع قاعدة المشاركة في هذه المنظومة الحيوية.

وتتضمن الضوابط الجديدة عدة اشتراطات منها:

وجود عقد إيجار محدد المدة للموقع.

الحصول على موافقة الجهة الإدارية أو مديرية الزراعة.

تقديم خطة تشغيلية توضح نوعية وكميات المخلفات وآلية تجهيزها للنقل (فرم أو كبس).

تقديم شهادة وسائل الدفاع المدني لتأمين الموقع.

الالتزام بالاشتراطات الفنية ومراعاة الضوابط البيئية خلال ممارسة النشاط.



ويتم إصدار الترخيص لمدة عام قابل للتجديد، وفقًا للكميات المتوقع جمعها خلال المواسم المختلفة.

موازنة طموحة للعام المالي 2025/2026

كما تم خلال الاجتماع استعراض موازنة العام المالي 2025/2026، والتي أشارت التوقعات إلى تحقيق فائض مالي مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس تطور أداء الجهاز وفعالية خططه في إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية.

وختامًا، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه القرارات تأتي ضمن جهود الحكومة لتقنين وتنظيم قطاع المخلفات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم حلول بيئية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.





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