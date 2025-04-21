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ضبط 91 طن لحوم وأسماك فاسدة بالجيزة (صور)

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة بالتعاون مع مباحث التموين عن ضبط أكثر من 91 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات رقابية موسعة نُفذت على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

وأوضح التقرير الذي اطلع عليه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المضبوطات شملت لحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وأسماكًا مملحة ومدخنة، ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة، حيث تم تحرير 240 محضرًا للمخالفين ضمن جهود الحفاظ على صحة المواطنين وضمان جودة وسلامة الغذاء.

 

وأكد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري على الأسواق والمحال ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، لضمان التزام التجار بمعايير السلامة والجودة والأسعار المقررة.

إنجازات ضخمة لحماية الثروة الحيوانية والصحة البيطرية

وفي مجال الرعاية البيطرية، نجحت محافظة الجيزة في تحصين أكثر من 300 ألف رأس ماشية ضد أمراض خطيرة منها: الحمى القلاعية، حمى الوادي المتصدع، حمى الثلاثة أيام، الجلد العقدي، جدري الضأن، التسمم الدموي وطاعون المجترات الصغيرة. كما تم علاج وتجريع 18 ألف رأس ماشية، وسحب عينات وفحوصات شاملة لأكثر من 13,000 رأس ماشية للكشف عن أمراض البروسيلا والدرن.

وعلى صعيد الدواجن، تم سحب عينات من 2.3 مليون طائر للتأكد من خلوها من مرض إنفلونزا الطيور، وتحصين 33 ألف طائر ضد الفيروس، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الثروة الداجنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

خدمات مجانية عبر قوافل بيطرية وندوات توعوية

ونفذت مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، عدد 37 قافلة بيطرية مجانية قدمت خدمات العلاج والتجريع لأكثر من 82 ألف رأس ماشية، إلى جانب تنظيم 348 ندوة توعوية لتثقيف المربيين بمختلف القرى والمراكز.

كما شمل التقرير الرسمي ذبح أكثر من 600 ألف رأس من اللحوم الحمراء بمجازر المحافظة، إلى جانب ذبح 4.3 مليون طائر بمجازر الدواجن، تحت إشراف بيطري كامل لضمان مطابقة اللحوم للمواصفات الصحية.

يُشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة لدعم الأمن الغذائي ورفع الوعي الصحي بين المربيين والمواطنين، إلى جانب حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية والعدوى.

 

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