الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب كينيا يصل القاهرة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للشباب

منتخب كينيا للشباب،فيتو
منتخب كينيا للشباب،فيتو

وصلت إلى مطار القاهرة صباح اليوم الإثنين، بعثة منتخب كينيا للشباب من أجل المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل.

المنتخب الكيني حل ثانيًا في تصفيات منطقة شرق أفريقيا (كوسافا) بعد خسارته أمام نظيره التنزاني (1 – 2) وبلغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخه.

فريق المدرب سليم بابو يخوض غمار هذه البطولة في المجموعة الثانية رفقة الثلاثي الكبير نيجيريا والمغرب وتونس في العاصمة القاهرة، حيث يستهل مشواره أمام "أشبال الأطلس" في الأول من مايو على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، ثم يلتقي "نسور قرطاج" بعدها بثلاثة أيام، قبل أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات أمام الـ "جرين إيجلز" في السابع من مايو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما أمم إفريقيا تحت 20 عاما بطولة أفريقيا تحت 20 سنة

مواد متعلقة

فليك يكشف أول أزمات برشلونة قبل مواجهة مايوركا (فيديو)

أول مباراة لمنتخب نيجيريا بأمم أفريقيا للشباب بعد وصوله للقاهرة

بعد تعيينه لإدارة نهائي كأس ملك إسبانيا، أرقام الحكم دي بورجوس مع ريال مدريد وبرشلونة

بعد إصابته، أرقام مذهلة لـ ليفاندوفسكي مع برشلونة الموسم الجاري

كونسيساو بعد اقتراب إقالته من تدريب ميلان: "يعاملوني بقلة احترام"

بنزيما يقود التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الاتفاق في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي

تشكيل برشلونة امام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

ads

الأكثر قراءة

فاتنة المزاج العالي، حكاية سارة خليفة من أضواء الشهرة إلى سجن النساء

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

وسام أبو علي يرفض هذا الأمر قبل مواجهة صن داونز

سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

غرق شاب في مياه نهر النيل بالأقصر خلال احتفالات شم النسيم

آية سماحة تعتذر للصحفيين والمصورين: شركاء النجاح

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

اعترافات سارة خليفة المتهمة بتجارة المخدرات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

الجامع الأزهر: القرآن الكريم سبق العلوم الحديثة في النباتات

أي القلوب تستفتي؟ عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بعد الاستشهاد بحديث «استفت قلبك»

المزيد
الجريدة الرسمية