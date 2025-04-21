منتخب كينيا يصل القاهرة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للشباب

وصلت إلى مطار القاهرة صباح اليوم الإثنين، بعثة منتخب كينيا للشباب من أجل المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل.

المنتخب الكيني حل ثانيًا في تصفيات منطقة شرق أفريقيا (كوسافا) بعد خسارته أمام نظيره التنزاني (1 – 2) وبلغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخه.

فريق المدرب سليم بابو يخوض غمار هذه البطولة في المجموعة الثانية رفقة الثلاثي الكبير نيجيريا والمغرب وتونس في العاصمة القاهرة، حيث يستهل مشواره أمام "أشبال الأطلس" في الأول من مايو على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، ثم يلتقي "نسور قرطاج" بعدها بثلاثة أيام، قبل أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات أمام الـ "جرين إيجلز" في السابع من مايو.

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