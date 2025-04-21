المواطنون يحتفلون بعيد شم النسيم بساحة أبوالحجاج في الأقصر (فيديو)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه مظاهر احتفالات عيد شم النسيم بمحافظة الأقصر اليوم الإثنين، وسط أجواء من الفرحة، رغم ارتفاع درجة الحرارة للطقس.

احتفالات شم النسيم



وحرص عدد من مواطني الأقصر على الاحتفال بعيد الربيع في ساحة أبوالحجاج بوسط مدينة الأقصر، لتناول وجبة الفسيخ والرنجة التي تعد ضمن الطقوس الأساسية في تلك المناسبة، كما تحد ارتفاع درجة الحرارة والأجواء الحارة.

وشهدت محلات الفسيح والرنجة والأسماك المملحة إقبالًا كبيرًا من أهالي محافظة الأقصر ليلة عيد شم النسيم، وسجلت اسعار الاسماك المملحة في الأقصر هذا العام 2025، سعر الكيلو 250 جنيها لنوع الفسيخ، وسعر الرنجة 355 جنيها للكيلو، كما البرطمان زنه 200 جراما للفسيخ الفيلة 75 جنيها، والمخلوط بـ50 جنيها.

كان المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ومرافقوه من قيادات الأمن أجروا جولة لزيارة كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالأقصر، مقدمًا التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا يوساب أسقف عام ايبارشية الاقصر وتوابعها، تلا ذلك زيارة الكنيسة الكاثوليكية وتقديم التهنئة لنيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر، واختتم محافظ الأقصر جولته، بزيارة الكنيسة الإنجيلية، مقدمًا التهنئة للقس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد محافظ الأقصر أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد مشيدًا بروح المحبة والتسامح والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة، ووجه محافظ الأقصر التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا يحمل الخير والنماء للمصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.