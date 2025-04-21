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أخبار مصر

القومي للبحوث يقدم تحذيرات مهمة حول تناول الفسيخ في شم النسيم

الفسيخ
الفسيخ

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، تقديم سلسلة الفيديوهات التوعوية "صحتك في الربيع"، التي ينفذها المركز القومي للبحوث، في إطار جهودها لنشر الوعي الصحي والغذائي بين المواطنين خلال المناسبات الموسمية.

فيه سم قاتل.. القومي للبحوث يقدم تحذيرات مهمة حول تناول الفسيخ في شم النسيم

وتناولت الحلقة الجديدة من السلسلة، والتي عُرضت اليوم، موضوعًا بالغ الأهمية حول سلامة تناول الفسيخ خلال احتفالات شم النسيم، وقدمتها إيمان كرم عبد الحميد، الأستاذ المساعد بقسم كيمياء الكائنات الدقيقة، معهد بحوث التقنيات الحيوية، بالمركز القومي للبحوث.

وحذّرت دكتورة إيمان من مخاطر تناول الفسيخ مجهول المصدر، لما قد يحتويه من سموم قاتلة أخطرها سم "البوتيوليزم"، الناتج عن بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينيوم"، والذي قد يؤدي في الحالات الشديدة إلى شلل عضلي وتوقف التنفس.

وأكدت ضرورة شراء الفسيخ من مصادر موثوقة فقط، وتجنّب شرائه من الباعة الجائلين أو المحال غير المرخصة، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والحوامل ومرضى الجهاز الهضمي، الذين يُعدون من الفئات الأكثر عرضة للخطر. كما أوصت بعدم ترك الفسيخ في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، والاحتفاظ به في الثلاجة بدرجات حرارة منخفضة.

وأوضحت أن إضافة الليمون والخل يساعد في تقليل نسبة الخطورة، مع ضرورة تناول كميات صغيرة جدًا، أو استبداله بأطعمة أكثر أمانًا مثل الرنجة المدخنة أو السمك المشوي.

كما استعرضت أبرز أعراض التسمم الناتج عن تناول الفسيخ الفاسد، مثل ضعف العضلات، وصعوبة التنفس، وتشوش الرؤية، وجفاف الفم، والغثيان، مؤكدة على أهمية التوجه الفوري لأقرب مستشفى أو مركز سموم في حالة ظهور أي من هذه الأعراض.

وتأتي هذه السلسلة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم محتوى علمي وتوعوي يخدم المجتمع، ويعزز من الوعي الصحي لدى المواطنين، بالتعاون مع المؤسسات البحثية التابعة للوزارة.

 

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