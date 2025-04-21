تفاصيل واقعة طعن سيدة على يد زوجها بالجيزة

في شقة صغيرة بمدينة 6 أكتوبر، لم يكن أحد يسمع سوى صوت الصمت، حتى كسره صراخ موجوع اخترق جدران الطابق الرابع.

كانت "سارة"، 32 عاما، تحاول النجاة بحياتها من يد من أقسم يوما أن يكون سندها، لكن الخلافات التي تراكمت بينهما على مدار شهور، تحولت في لحظة إلى دماء تسيل على الأرض.

في يوم الواقعة، اشتد الشجار بين الزوجين كعادتهما مؤخرا، لكن هذه المرة لم ينته بالصمت أو الانسحاب، فقد تملك الغضب من الزوج، أمسك سلاحا أبيضا – سكين مطبخ حاد – وطعن زوجته طعنة نافذة نُقلت على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

بلاغ سريع وصل إلى مديرية أمن الجيزة من المستشفى، يفيد بوصول سيدة مصابة إصابة خطيرة بسلاح أبيض.

تحركت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبدأت التحريات التي أكدت أن الزوج هو من اعتدى عليها، بسبب خلافات أسرية محتدمة.

قرارات النيابة في الواقعة

وإحيل البلاغ للنيابة، التي أمرت بفتح تحقيق عاجل في القضية، والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها تمهيدا لسماع أقوالها.

كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، التحفظ على أداة الجريمة (السكين) وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

الجيران أكدوا في أقوالهم أن الخلافات بين الزوجين كانت مستمرة، وأن الزوج أصبح أكثر عنفا في الشهور الأخيرة.

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