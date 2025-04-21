استعدادات مكثفة لاستقبال بطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية

الفروسية، تتواصل الاستعدادات لاستقبال بطولة العالم العسكرية للفروسية التي تستضيفها مصر على ملاعب نادي فروسية القوات المسلحة بالقيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة وجهود كبيرة من جهاز الرياضة بالقوات المسلحة من أجل التجهيز لاستقبال البطولة العالمية، التي تأتي في إطار جهود القوات المسلحة في دعم المنظومة الرياضية والمشاركة في استضافة كبرى البطولات الرياضية على أرض مصر.

بطولة العالم العسكرية للفروسية "مصر 2025"

وكان وفد من المجلس الدولي للرياضة العسكرية قد زار مصر من أجل متابعة كافة الاستعدادات الخاصة بالبطولة، وأشاد بما شاهده خلال الزيارة من صروح رياضية متكاملة تم تصميمها وفقًا لأسس ومعايير علمية تضاهي أحدث المنظومات الرياضية في العالم.

وأكد الوفد الدولي أن بطولة العالم العسكرية للفروسية "مصر 2025" ستكون نسخة فريدة في النواحي التنافسية والفنية إنعكاسًا لما لمسوه من تخطيط متميز للبطولة وإجراءات تنظيمية على أرقى مستوى لإظهار البطولة بالمظهر المشرف.

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