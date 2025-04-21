الإثنين 21 أبريل 2025
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خارج الحدود

بوتين يصدق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران

بوتين،فيتو
بوتين،فيتو

صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا للتصديق رسميا على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران.

جدير بالذكر أن بوتين كان قد وقع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لعشرين عاما مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في يناير.

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