العليا للحج والعمرة تبحث خطوات توعية المواطنين بضوابط عمل مناسك الحج

التقت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، مع المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بحضور عدد من ممثلي الاتحاد والمجلس.

وخلال الاجتماع بحث سبل التعاون، بشأن توعية المواطنين بصورة عامة بشعيرة الحج وأهميتها وكيفية أداءها بالصورة المثلى، مع ضرورة الالتزام بأداء هذه الشعيرة من خلال الإطار الرسمي الموجود بالدولة وعدم اللجوء إلى الطرق غير الرسمية للحج والبعد عن السماسرة والوسطاء والكيانات غير المرخصة، والتي تمثل مخاطرة شديدة عليهم وتعرض الأرواح للخطر.

توعية المواطنين بفريضة الحج

ومن جانبها، ثمنت سامية سامي على الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في توعية المواطنين المقبلين على القيام بفريضة الحج بكيفية أداء مناسك فريضة الحج بالكيفية الشرعية الصحيحة، وكذلك التوعية بالمحاذير التي يجب عليه اجتنابها.

وأكدت على حرص الوزارة وتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار المستمرة بالعمل علي راحة وسلامة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمري السياحة والسعي لتذليل أي عقبات قد تطرأ في هذا الملف المهم.

تسهيل إجراءات حجاج السياحة المصريين لأداء شعيرة الحج

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز على أهمية ما تقوم به وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة في تسهيل إجراءات حجاج السياحة المصريين لأداء شعيرة الحج، موضحًا ضرورة قيام وسائل الإعلام باستضافة علماء الفقه والدعوة المتخصصين لتبصير الحجاج بكيفية أداء المناسك بسهولة ويسر وبما يصب في مصلحة الحجاج وسلامتهم.



كما أشار ناصر تركي إلى أهمية التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والاتحاد المصري للغرف السياحية للتوعية السياحية بشكل عام مما يحقق أهداف الدولة نحو تحقيق نمو سياحي ويدعم الاهتمام الذي توليه الدولة بصناعة السياحة بشكل عام والجهد الكبير لوزارة السياحة والآثار لتطوير كافة الأنشطة السياحية بما فيها السياحة الدينية في إطار تعاون وثيق بين الوزارة والقطاع الخاص.

وأوضح أن الاتحاد وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة يقومون بالتنسيق التام مع الوزارة لتوعية المواطنين بالطرق الرسمية للحج من خلال حملات مكثفة بكافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

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