فليك يكشف أول أزمات برشلونة قبل مواجهة مايوركا (فيديو)

تحدث مدرب برشلونة الإسباني، هانز فليك، عن التحديات البدنية التي يواجهها الفريق في ظل ضغط المباريات المتتالية، خاصة أن الفريق يعاني من الإرهاق.

وقال فليك في مؤتمر صحفي اليوم استعدادا لمواجهة ريال مايوركا: من المهم جدًا أن يكون لدينا بعض اللاعبين بأرجلٍ منتعشة أمام مايوركا، وأن ندير الأمور بطريقة جيدة، هذا ما علينا التفكير فيه.

وأضاف: هناك الكثير من الأمور تدور في ذهني حاليًا، وليس من السهل إدارة كل شيء واللاعبون بطبيعتهم يريدون أن يُظهروا جاهزيتهم، ويؤكدون أنهم لا يحتاجون للراحة، ويرغبون في مساعدة الفريق ولكن علينا أن ندير هذه المسألة بعناية، وعلى اللاعبين أن يتقبلوا قراراتنا ويتبعونا، لأننا نسعى لاتخاذ القرار الصحيح من أجل مصلحة الفريق.

🎙️ HANSI FLICK: “I was also a professional player. Everyone wants to show what they can give the team. I can totally understand that...We came back from behind 3-1, and I think we made the right decsions.” #BarçaMallorca pic.twitter.com/yX8vqOPjwO — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 21, 2025

فيما أشاد هانز فليك بالمستوى المميز الذي يقدمه النجم الإسباني فيران توريس، مؤكدًا أنه يمر بأفضل لحظاته الكروية في الفترة الحالية.

قال فليك: “فيران في مرحلة ممتازة من مسيرته ولقد سجل 10 أهداف في الدوري الإسباني، وهذا رقم رائع يعكس تطوره.

وتابع: “ما يقدمه داخل الملعب لا يقل أهمية عن الأهداف، وأرى أن مركز المهاجم الصريح (رقم 9) هو الأنسب له

🎙️ HANSI FLICK: “Ferran Torres is very important. He's in a good moment in his career...He's fast and can control the ball.” #BarçaMallorca pic.twitter.com/4gkKA9SldD — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 21, 2025

حاليًا، فهو لاعب سريع، لكن الأهم من ذلك أنه يملك قدرة رائعة على التحكم في الكرة، كما يمنح الفريق ديناميكية كبيرة في الجانب الدفاعي.

وشدد على التأكيد على أهمية إدارة اللاعب بشكل جيد، موضحا “خاصة أننا نحتاجه حتى نهاية الموسم، لذا علينا أن نحسن التعامل معه بدنيًا وفنيًا”.

حديث فليك عن فيران

ورد فليك ردًا على سؤال حول وجود “ثغرات” محتملة قد تؤثر على مسار الفريقين قائلا:"لا أحد يعلم ما سيحدث، لقد رأينا ذلك، ريال مدريد عانى أمام أتلتيك بيلباو، إنها مباريات صعبة وشاقة، وعلينا أن نقاتل حتى النهاية.”

واكد: بالطبع، آمل ألا نخسر أي نقطة حتى نهاية الموسم، لكن علينا أن نلعب كل مباراة بتركيز شديد وعندما لا نؤدي بشكل جيد، كما حدث أمام سيلتا، يصبح الأمر معقدًا.

وزاد: علينا أن نتحسن وآمل أن تكون هذه المباراة بمثابة جرس إنذار لنا، لنتعلم منها ونصحّح كل ما يمكن تصحيحه، ونتقدم بثبات على الطريق الصحيح.

وأتم: الطريق لا يزال طويلًا، وريال مدريد فريق رائع، ومن الطبيعي أنه سيسعى بكل قوة لتحقيق أهدافه.”

فليك يتحدث عن مواجهة ريال مايوركا

وتركز الأنظار على المواجهة المرتقبة بين برشلونة وريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني حيث يسعى برشلونة لتعزيز صدارته والدفاع عن اللقب من خلال تحقيق انتصار جديد يضاف إلى سلسلة انتصاراته.

أما ريال مايوركا فيطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تنقذ موسمه بعد تذبذب أدائه في المباريات الأخيرة، إذ يعد اللقاء فرصة لاستعادة التوازن والمنافسة على مراكز متقدمة.

🎙️ HANSI FLICK: “It will be a tough match. They defend very well.” #BarçaMallorca pic.twitter.com/rjRN7K7hVu — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 21, 2025



لم يخسر برشلونة في آخر 17 مواجهة أمام ريال مايوركا بجميع المسابقات، محققًا الفوز في 15 مباراة وتعادل في مباراتين، وهو ما يجعل هذه السلسلة الأطول من نوعها ضد مايوركا في تاريخ النادي الكتالوني، أما من جانب مايوركا، فيعود آخر انتصار له أمام برشلونة إلى عام 2009، حين فاز بنتيجة 2-1 في الليجا، لكن منذ ذلك الوقت حتى الآن لم يتمكن الفريق من تحقيق أي فوز جديد، ما يعكس تفوق برشلونة الكاسح في هذه المواجهات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.