البونساي، تقنية يابانية غريبة في تربية الأشجار تلفت الأنظار بمعرض زهور الربيع

واصل معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي استقبال زواره في يوم شم النسيم، حيث ياتي المعرض في دورته الـ 92 بالتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو".

وبرزت داخل المعرض هذا العام أشجار البونساي، وهي أشجار من أنواع مختلفة يتم تربيتها بتقنية يابانية قديمة تعتمد على تشكيل جذوع الشجرة في مراحل نموها الأولى، بشكل ملتف ومتداخل وهو ما يعطي شكلا جماليا نادرا وغير تقليدي، وتكمن الحرفة في تلك الطريقة في زيادة التداخل بين الجذوع مع الحفاظ على نمو الشجرة بشكل طبيعي.

وتزيد أسعار الأشجار المرباة بنظام "البونساى" حسب حجمها ونوع الشجرة المستخدمة في التشكيل لتصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وكلما زاد عمر الشجرة وزادت عملية التداخل بين جذوعها زاد سعرها.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن المعرض يمثل منصة تفاعلية تجمع بين العرض الجمالي والوظيفة التوعوية والتعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت هذا العام على تنويع الفعاليات المصاحبة للمعرض، لتشمل ورش عمل وندوات متخصصة في عدة مجالات.

وأوضح عزوز أن البرنامج العلمي للمعرض يتضمن ورش عمل تدريبية حول زراعة نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، وأساليب العناية بالنباتات الداخلية والخارجية، وتصميم الحدائق الصغيرة، وتحسين التربة، إضافة إلى ندوات علمية مفتوحة يُشارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين.

كما أشار إلى تخصيص جانب من ورش العمل لمناقشة التحديات التي تواجه صادرات الزهور ونباتات الزينة المصرية، والفرص التصديرية الواعدة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى عرض أحدث أساليب التطوير في الإنتاج والتعبئة والتسويق، بما يعزز من القدرة التنافسية لهذا القطاع الواعد.

ويضم جناح الوزارة داخل المعرض نماذج من الأصناف النباتية المطورة محليًا، ومطبوعات إرشادية، وركنًا للاستشارات المجانية يقدم من خلاله المتخصصون النصائح والإرشادات الفنية للزوار، بما يعزز من ثقافة الزراعة المنزلية لدى المواطنين.

والجدير بالذكر أن الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" كانوا افتتحوا معرض زهور الربيع في نسخته ال92، والمقام في المتحف الزراعي بالدقي اول أمس السبت

بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب، ومفوضية الاتحاد الأوروبي بمشاركة أكثر من 160 عارضا من منتجى الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج والحدائق واللاند سكيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.