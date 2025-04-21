جبران يستعرض أمام وفد أذربيجاني جهود التدريب المهني وتوفير فرص عمل للشباب

التقى محمد جبران وزير العمل ، مع وفد من مركز العمل للتعاون الإسلامي بدولة أذربيجان، برئاسة عازار بيراموف وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة.

وبحث الجانبان، طلب "المركز" إمكانية انضمام وزارة العمل إلى عضويته، للتنسيق والتعاون في مجالات العمل،والحماية الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري،والتنسيق في كافة مجالات العمل.

كما دعا جبران، دولة أذربيجان إلى الإنضمام الي النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ومقرها القاهرة.

توفير الحماية الاجتماعية للعمال

واستعرض جبران جهود الوزارة في مجالات العمل، وتحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال،وكذلك تعزيز العلاقة بين طرفي الإنتاج،و التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

جهود الدولة في مجالات التدريب المهني وتوفير فرص عمل للشباب

كما استعرض وزير العمل جهود الدولة في مجالات التدريب المهني وتوفير فرص عمل للشباب في كافة المجالات وتلبية احتياجات سوق العمل الدولي.

وفي ختام اللقاء وجه وفد المركز، دعوة إلى وزير العمل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للمركز،المقرر عقدها في قطر.

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