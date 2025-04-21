عرض جثة عثر عليها قبل نفق أطفيح على الطب الشرعي

بدأت نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص ملقاة بطريق عام قبل نفق أطفيح، جنوب الجيزة، وذلك بعد أن أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا في الساعات الأولى من صباح الإثنين، يفيد بوجود جثة مجهولة الهوية ملقاة قرب النفق في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

على الفور، انتقل رجال المباحث بقيادة العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع الجنوب، إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الوفاة ناتجة عن حادث سير.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

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