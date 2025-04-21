الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عرض جثة عثر عليها قبل نفق أطفيح على الطب الشرعي

اسعاف
اسعاف

بدأت نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص ملقاة بطريق عام قبل نفق أطفيح، جنوب الجيزة، وذلك بعد أن أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا في الساعات الأولى من صباح الإثنين، يفيد بوجود جثة مجهولة الهوية ملقاة قرب النفق في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة.

على الفور، انتقل رجال المباحث بقيادة العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع الجنوب، إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الوفاة ناتجة عن حادث سير.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على جثة شخص الطب الشرعي جثة مجهولة الهوية غرفة عمليات شرطة النجدة نيابة الجيزة

مواد متعلقة

سلاح ناري يقود عاطلا للسجن المشدد 6 سنوات بأطفيح
ads

الأكثر قراءة

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

أي القلوب تستفتي؟ عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بعد الاستشهاد بحديث «استفت قلبك»

الزمالك يصدر بيانا رسميا بشأن زيزو

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

الزناتي يقدم مشروعًا لتطوير مركز التدريب الصحفي وتحويله لمعهد دولي

5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة فرانسيس..خطوات انتخاب بابا الفاتيكان الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أي القلوب تستفتي؟ عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بعد الاستشهاد بحديث «استفت قلبك»

ترث أكثر من الرجل في 30 حالة، كل ما تريد معرفته عن حالات ميراث المرأة في الإسلام

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية