القومي للبحوث يوجه نصائح للمواطنين قبل شراء الفسيخ والرنجة

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، تقديم سلسلة الفيديوهات التوعوية "صحتك في الربيع"، التي ينفذها المركز القومي للبحوث، في إطار الحرص على التوعية الصحية والغذائية للمواطنين في المناسبات الموسمية.

المركز القومي للبحوث يواصل تقديم سلسلة "صحتك في الربيع" بنصائح غذائية هامة بمناسبة شم النسيم

وتضمنت الحلقة الجديدة من السلسلة، والتي عُرضت اليوم، مجموعة من النصائح الغذائية الصحية بمناسبة شم النسيم، قدمتها د. دينا مصطفى محمد، الباحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، بالمركز القومي للبحوث.

وأكدت د. دينا أهمية شرب كميات كافية من المياه لتفادي الجفاف الناتج عن تناول الأطعمة المالحة، والبدء بفطور صحي يتضمن البيض المسلوق بألوان طبيعية ومخبوزات خفيفة، وضرورة الاعتماد على مصادر موثوقة عند شراء الفسيخ والرنجة، وتناولها مع الخضروات الطازجة كالخس والشبت والبقدونس لتسهيل الهضم والوقاية من التقلصات.

وأوضحت أن شوي الرنجة جيدًا قبل تناولها يقلل من الملوحة ويحد من وجود البكتيريا، مشيرة إلى أهمية تناول الفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والكانتلوب والبرتقال، لتقليل أثر الصوديوم على الجسم، مع تجنب المشروبات الغازية، والاعتماد على المشروبات الطبيعية كالشمر واليانسون والشاي الأخضر، بالإضافة إلى الترمس المغسول جيدًا.

وتأتي هذه السلسلة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم محتوى علمي توعوي يخدم المجتمع، ويعزز من الوعي الصحي والغذائي لدى المواطنين، بالتعاون مع المؤسسات البحثية التابعة للوزارة.

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