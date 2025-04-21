ترتيب الدوري الإنجليزي، يلتقي توتنهام هوتسبير ضد نوتنجهام فورست، مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويتربع ليفربول علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ختام مباريات الجولة الـ 33 ومواجهة توتنهام ضد نوتنجهام فورست.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة توتنهام ضد نوتنجهام فورست

1- ليفربول 79 نقطة

2- آرسنال 66 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- تشيلسي 57 نقطة

6- نوتينجهام فورست 57

7- أستون فيلا 57 نقطة

8- بورنموث 49 نقطة

9- فولهام 48 نقطة

10- برايتون 48 نقطة

11- برينتفورد 46 نقطة

12- كريستال بالاس 44 نقطة

13- إيفرتون 38 نقطة

14- مانشستر يونايتد 38 نقطة

15- وولفرهامبتون 38 نقطة

16- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

17- وست هام يونايتد 36 نقطة

18- إبسويتش تاون 21 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 11 نقطة



جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

موعد مباراة توتنهام ونوتنجهام فورست

تقام مباراة توتنهام أمام نوتينجهام فورست على ملعب "توتنهام هوتسبير" في العاصمة البريطانية لندن، في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد نوتنجهام فورست



وتنقل مباراة توتنهام هوتسبير ضد نوتينجهام فورست عبر قناة "beIN Sports HD 1"، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويسعى توتنهام لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أنه يعاني هذا الموسم إذ يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة من 32 مباراة خاضها في البطولة.

فيما يدخل فريق نوتينجهام فورست وعينه علي المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا خاصة أن الفريق يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة من 32 مباراة.

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