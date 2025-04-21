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رياضة

الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور المران الختامي استعدادا لمواجهة صن داونز

مران الأهلي
مران الأهلي

يسمح  النادي لأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من مران الفريق الخميس القادم استعدادا لمواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”. 

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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كولر الأهلي صن داونز

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