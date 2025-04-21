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رياضة

تأجيل مباريات اليوم بالدوري الإيطالي بسبب وفاة البابا فرنسيس

الدوري الايطالي،
الدوري الايطالي، فيتو

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين تأجيل جميع مباريات الدوري الإيطالي ودوري الشباب المقررة إقامتها ضمن منافسات اليوم وذلك بسبب وفاة البابا فرنسيس.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن المباريات المؤجلة سيتم تحديد مواعيدها الجديدة لاحقًا، في وقتٍ يسود فيه الحزن أجواء إيطاليا.
 

وفاة البابا فرنسيس

وأعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاما حيث إنه من مواليد 17 ديسمبر 1936 وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية فى الفترة الأخيرة استمرت لعدة أسابيع حيث عانى البابا فرانسيس من صعوبات في التنفس ونقل على إثرها إلى مستشفى جيميلي بروما لتلقي العلاج.

مباريات الدوري الإيطالي 

وكان من المنتظر أن تستكمل مباريات الجولة الـ 33 اليوم الإثنين بمباريات:  تورينو ضد أودينيزي، كالياري ضد فيورنتينا، جنوى ضد لاتسيو، يوفنتوس ضد بارما.

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