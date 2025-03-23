غادر البابا فرنسيس اليوم الأحد مستشفى جيميلي بروما بعد تلقي العلاج من التهاب رئوي على مدى خمسة أسابيع.

البابا فرنسيس يطالب بالوقف الفوري للقصف الإسرائيلي على غزة



وكان البابا قد ظهر اليوم علانية لأول مرة منذ أكثر من خمسة أسابيع عندما لوح بيده من شرفة في المستشفى.

ووجه البابا تحية إلى الحشود المتجمّعة أمام مستشفى جيميلي في روما الذي غادره الأحد بعدما تلقى علاجا من التهاب حادّ في الرئتين استمّر خمسة أسابيع.

وقال الحبر الأعظم بصوت خافت خلال إطلالة سريعة من شرفة المستشفى وهو على كرسي متحرّك "شكرا لكم جميعا".

طالب البابا فرنسيس اليوم بالوقف "الفوري" للقصف الإسرائيلي على غزة واستئناف الحوار وصولا إلى الإفراج عن "جميع الرهائن" وإلى "وقف نهائي لإطلاق النار".

وكتب البابا في صلاة التبشير الملائكي الأحد: "يحزنني تجدد ضربات الاحتلال الإسرائيلية المكثّفة على قطاع غزة، ما أسفر عن عدد كبير جدّا من القتلى والجرحى".

وطالب البابا بأن "يصمت السلاح فورا وأن تتوافر الشجاعة من أجل العودة إلى الحوار كي يتم إطلاق سراح جميع الرهائن ويتم بلوغ وقف نهائي لإطلاق النار".

وأضاف أن "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة هي مجدَّدا خطيرة جدا"، وأكد أن "هذا يتطلب التزاما عاجلا من قبل الأطراف المتحاربة والجماعة الدولية".

وأمر الاحتلال الإسرائيلي في إنذار عاجل إلى سكان حي تل السلطان في رفح في جنوب قطاع غزة الإخلاء الفوري باعتباره منطقة قتال خطيرة.

وأنذر الاحتلال الإسرائيلي سكان المنطقة من خلال إلقاء منشورات مطالبة بالإخلاء عبر طائرات مسيرة، وفق ما أكد مراسل وكالة فرانس برس في غزة.

يأتي هذا عقب تصاعد العنف في لبنان وإطلاق صواريخ من اليمن، فيما تعاود القوات الإسرائيلية الانتشار في أجزاء من غزة رغم الدعوات لإحياء الهدنة التي تم التوصل إليها في كانون يناير.

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