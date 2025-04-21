موعد فتح باب التسجيل المبكر للالتحاق بالجامعات الأهلية للعام 2025-2026

تنسيق الجامعات الأهلية 2026، يبدأ فتح باب التسجيل المبكر للقبول بكليات الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2025-2026 اعتبار من مايو المقبل.

موعد فتح باب التسجيل المبكر للالتحاق بالجامعات الأهلية

ومن المقرر أن تعلن الجامعات عن المصروفات وكيفية التسجيل على مواقع الجامعات، ولن يتم إعلان النتائج إلا بعد إعلان الحدود الدنيا للجامعات الاهلية نهاية العام المقبل.

جامعة القاهرة الأهلية

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة إلى أن فتح باب التسجيل المبكر للقبول بكليات الجامعة الأهلية للعام الجامعي 2025-2026 سيكون اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٤ مايو المقبل، وأنه سوف يتم الإعلان خلال وقت وجيز عن آليات التسجيل ومصروفاته.

12 جامعة أهلية جديدة

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، عن إنشاء 12 جامعة جديدة ما بين تكنولوجية وأهلية، تبدأ الدراسة بها العام المقبل 2025-2026، وتضم العديد من التخصصات التي تخدم سوق العمل وتوجيهات الدولة.

الجامعات الأهلية

وتقدم الجامعات الأهلية برامج دراسية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، حيث أن هذه الجامعات تُعد مشروعات طموحة تعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات التعليمية وتعزيز البحث العلمي.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية تقوم على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة تقديم تجربة تعليمية متطورة تشمل برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية، مع وجود هيكل إداري جديد يضم نوابًا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والعلاقات والشراكات الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.

إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، تشمل: جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الجامعات تضم 98 كلية والعديد من البرامج الدراسية في مختلف التخصصات كالتالي:

تضم جامعة القاهرة الأهلية 14 كلية، وتشمل: (كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية العلاج الطبيعي - كلية الهندسة - الحاسبات والذكاء الاصطناعي - العلوم - كلية الطب البيطري - كلية التجارة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - كلية الإعلام - التربية للطفولة المبكرة - كلية الحقوق).

تضم جامعة كفر الشيخ الأهلية 12 كلية، وتشمل: (كلية الطب البشري - طب الفم والأسنان - الصيدلة - كلية العلاج الطبيعي - كلية التمريض - الطب البيطري - الهندسة - علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي - العلوم - الزراعة - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - التجارة وعلوم الإدارة).

تضم جامعة سوهاج الأهلية 8 كليات، وتشمل: (الطب البشري - كلية الصيدلة - الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا العلوم الصحية - الإعلام - العلوم - اللغات والعلوم الإنسانية).

تضم جامعة دمنهور الأهلية 8 كليات، وتشمل: (الصيدلة - كلية الطب البيطري - التمريض - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - العلوم - إدارة الأعمال - الآداب والعلوم الإنسانية - كلية الفنون التطبيقية).

تضم جامعة السويس الأهلية 9 كليات، وتشمل: (طب الأسنان - العلاج الطبيعي - كلية الهندسة والبترول والتعدين - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - العلوم - اللغات والعلوم الإنسانية - كلية الاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية - الإعلام - الفنون التطبيقية).

تضم جامعة دمياط الأهلية 5 كليات، وتشمل: (كلية التمريض - الفنون والتصميم - الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - الآثار والسياحة - إدارة الأعمال).

تضم جامعة عين شمس الأهلية 11 كلية، وتشمل: (كلية الهندسة - الحاسبات والمعلومات - التجارة - كلية العلوم - كلية الزراعة - الآداب - الإعلام - كلية الطب البشري - طب الأسنان - التمريض - القانون الدولي).

تضم جامعة الوادي الجديد الأهلية 5 كليات، وتشمل: (الصيدلة - الطب البيطري - الزراعة - العلوم - اللغات والعلوم الإنسانية).

تضم جامعة الأقصر الأهلية 4 كليات، وتشمل: (السياحة والآثار - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي - اللغات والعلوم الإنسانية - الفنون التطبيقية).

تضم جامعة الفيوم الأهلية 7 كليات، وتشمل: (الطب - طب وجراحة الفم والأسنان - الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - التمريض - العلوم - كلية اللغات والعلوم الإنسانية).

تضم جامعة طنطا الأهلية 9 كليات، وتشمل: (الطب - طب الأسنان - الصيدلة - كلية التمريض - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي - العلوم - العلوم الإدارية - الألسن).

تضم جامعة مدينة السادات الأهلية 6 كليات، وتشمل: (الحاسبات والذكاء الاصطناعي - التجارة - العلوم - الصيدلة - الطب البيطري - السياحة والفنادق).

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