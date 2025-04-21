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خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني يعتزم زيارة الصين في هذا الموعد

عراقجي،فيتو
عراقجي،فيتو

أفادت تقارير إخبارية، صباح اليوم الإثنين، بأنه من المقرر زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الصين غدًا الثلاثاء.

وفي سياق آخر حذر وزير الخارجية الإيراني، قبل وقت سابق من التوصل إلى استنتاجات متسرعة وتوقعات غير واقعية بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي في العاصمة العمانية مسقط الأسبوع القادم.

 

وقال عراقجي، عقب الجولة الثانية من المحادثات في روما مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف: "لا توجد هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل أو التشاؤم في هذه المرحلة". حسب صحيفة "اعتماد" الإيرانية.

وأكد عراقجي أن طهران تتبع نهجا تدريجيا في المحادثات، وأن التوقعات ينبغي أن تظل واقعية، ولن تظهر النتائج إلا في الجولات اللاحقة.

 

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