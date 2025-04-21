كونسيساو بعد اقتراب إقالته من تدريب ميلان: "يعاملوني بقلة احترام"

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الإثنين، أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، سيرحل عن تدريب الفريق في نهاية الموسم.

وهذه التقارير تبدو مفاجئة بعض الشيء بالنظر إلى أن سيرجيو كونسيساو تولى تدريب ميلان في ديسمبر الماضي وبعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وأشارت التقارير إلى أن لدى إدارة نادي ميلان الإيطالي رؤية مختلفة للمستقبل وتفضل مدربًا آخر لقيادة الفريق.

وأوضحت أن الأداء والنتائج في المباريات المتبقية من الموسم قد تكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيستمر في منصبه أم لا.

فيما أطلق كونسيساو، تصريحًا غاضبًا بعد خسارة فريقه أمام أتالانتا بنتيجة 1-0 في الدوري الإيطالي.



كونسيساو غاضب من تقارير اقتراب إقالته من تدريب ميلان



وكانت المُباراة التي استضافها ملعب سان سيرو قد شهدت هدفًا وحيدًا سجله إيدرسون في الدقيقة 62.

وتُعد الهزيمة هي العاشرة لميلان هذا الموسم في الدوري الإيطالي، ويحتل الفريق المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة.

ويأمل كونسيساو أن ينجح في تصحيح المسار بالوصول إلى نهائي كأس إيطاليا والفوز به.

وقال كونسيساو، في تصريحاتٍ نقلها موقع فوتبول إيطاليا،:”منذ وصولي إلى ميلان، وحتى حينما فُزت بكأس السوبر الإيطالي وبعد أول مُباراة لي في الكالتشيو ضد كالياري كان هُناك دائمًا حديث عن المُدربين الذين يُمكنهم القدوم إلى الفريق لتدريبه”.

وتابع:”أنا في عالم كرة القدم منذ 40 سنة، وهؤلاء الذين يعملون معي يُتابعون هذه القصص خاصة التقارير حول إمكانية إقالتي.

وأضاف كونسيساو:”هذه الأمور لا تُساعد الفريق بمنحه الاستقرار، علينا أن نعمل اليوم من أجل غدٍ أفضل”.

وأردف: ”إذا حاولنا التفكير فيما سيحدث بعد شهر من الآن فإن الأمر سيكون صعبًا”.

وتابع:”بأمانة من الصعب بالنسبة لي في بعض الأحيان أن أرى قلة الاحترام المُتجسدة في حديث الناس عن مُدرب ميلان كما لو أنه لم يعمل في مجال كرة القدم من قبل، هذا أمر غير صحيح”.

وتابع كونسيساو حديثه بالقول: ”علينا مُحاولة الفوز بالبطولة، لا أعرف متى آخر مرة نجح ميلان فيها في الفوز ببطولتين في موسمٍ واحد، ولكن هذا ليس عاديًا”.

ويسعى ميلان لإنقاذ الموسم حينما يلعب ضد إنتر ميلان يوم الأربعاء المُقبل في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

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