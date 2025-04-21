ماس كهربائي ولا شبهة جنائية، قرار من النيابة بشان حريق محطة روض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بحفظ التحقيق حول حريق محدود نشب داخل محطة روض الفرج بالخط الثاني للمترو، بعد ما تبين أنه لا توجد شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات أن ما حدث هو تصاعد أدخنة من داخل إحدى الغرف الفنية بالمحطة نتيجة حدوث ماس كهربائي.

سحب الأدخنة بالمحطة دون حدوث ضرر أو إصابات

وأوضحت شركة تشغيل المترو في بيان أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ والصيانة الموجودة بالمحطة، وتم سحب الأدخنة بالمحطة دون حدوث أي ضرر أو إصابات أو تأثير في حركة القطارات وإخلاء الركاب من المحطة لحين سحب جميع الأدخنة حفاظًا على سلامتهم.



وأكدت أنه تم استئناف الخدمة بالمحطة بعد 25 دقيقة، والتأكد من أن جميع أنظمة المترو تعمل بحالة جيدة.

وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميًّا.

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