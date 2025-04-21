الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ماس كهربائي ولا شبهة جنائية، قرار من النيابة بشان حريق محطة روض الفرج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت  نيابة روض الفرج بحفظ التحقيق حول حريق محدود نشب داخل محطة روض الفرج بالخط الثاني للمترو، بعد ما تبين أنه لا توجد شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات أن ما حدث هو تصاعد أدخنة من داخل إحدى الغرف الفنية بالمحطة نتيجة حدوث ماس كهربائي. 

 سحب الأدخنة بالمحطة دون حدوث ضرر أو إصابات

وأوضحت شركة تشغيل المترو في بيان أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ والصيانة الموجودة بالمحطة، وتم سحب الأدخنة بالمحطة دون حدوث أي ضرر أو إصابات أو تأثير في حركة القطارات وإخلاء الركاب من المحطة لحين سحب جميع الأدخنة حفاظًا على سلامتهم.


وأكدت أنه تم استئناف الخدمة بالمحطة بعد 25 دقيقة، والتأكد من أن جميع أنظمة المترو تعمل بحالة جيدة.

وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة روض الفرج محطة روض الفرج روض الفرج شبهة جنائية الخط الثاني للمترو ماس كهربائي شركة تشغيل المترو

مواد متعلقة

التحقيقات: لا شبهة جنائية في حريق محطة مترو روض الفرج

أخبار مصر: تفاصيل حريق محطة مترو روض الفرج، مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا، عزل رئيس كوريا رسميا، تطور جديد في سعر الذهب

قيادات المترو ومدير الحماية المدنية يتفقدون آثار حريق محطة روض الفرج (صور)
ads

الأكثر قراءة

سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أبرز العروض بالمحال، فسيخ ورنجة بالفواكه في موسم شم النسيم 2025

سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

10 آلاف جنيه في الشهر مقابل عدم إيذائهم، اعترافات صادمة لعصابة فرض الأتاوات بالقطامية

فيديو قتل كلب في طنطا يثير الغضب، ومدير الطب البيطري: "اديته مسكن بس هو مات"

خدمات

المزيد

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بتواجد مانشستر يونايتد وتوتنهام.. مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

ما جزاء الذين صبروا وعملوا الصالحات؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية