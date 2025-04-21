موعد وصول أول قطار كهربائي سريع "فيلارو" إلى مصر

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية هامة بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين/مطروح)، وذلك في المسافة من محطة محمد نجيب حتى محطة أكتوبر.

شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين/ مطروح)

في بداية جولته الموسعة، تابع الوزير يرافقه كل من: اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء شريف ليل مساعد وزير النقل واستشاري المشروع ورؤساء الشركات المنفذة، التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب، وكذا الأرصفة وصالات التذاكر والتي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة والمناطق العمرانية الجديدة جنوب طريق العين السخنة.

كما تم تفقد طرق ربط المحطة بالطريق الدائري الأوسطي ومحور محمد نجيب والإجراءات التي نفذتها الهيئة العامة للطرق والكباري لتسهيل اتصال المحطة بالطرق الرئيسية المجاورة لتسهيل حركة الدخول والخروج إليها، ثم تفقد محطة القاهرة بمنطقة حلوان والتي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل مناطق جنوب القاهرة.

كذلك تم تفقد التشطيبات النهائية بمحطة الجيزة التبادلية مع خط سكة حديد القاهرة/ أسوان، وكذلك التشطيبات النهائية بمحطة حدائق أكتوبر والتي تعتبر محطة تبادلية بين الخطين الأول والثاني من شبكة القطار السريع.

كما تم تفقد محطة أكتوبر والتي يتم تبادل خدمة نقل الركاب من خلالها مع مونوريل غرب النيل، واطلع الوزير على موقف التشطيبات الخاصة بها، كما اطلع على موقف التشطيبات الخاصة بباقي المحطات وخطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بها، حيث وجه بأن يتم تنفيذ كافة الأعمال بها وفقًا لأحدث المواصفات العالمية.

تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يجسد ملحمة عظيمة على أرض مصر

كما تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال جولته، الورشة الرئيسية للصيانة والعمرات للوحدات المتحركة والتي تعمل على الخطين الأول والثاني بمساحة ٥٧٨ فدانا، حيث تضم ٣٩ مبنى (٢١ مبنى يتم تنفيذها حاليا + ١٨ مساحة احتياطية للتوسعات المستقبلية)، ومنها مبنى ورشة العمرة الجسيمة وأيضا ورش الفحص والفرز وأيضا مناطق انتظار القطارات وغيرها.

وتابع الوزير معدلات التقدم في تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية في هذه المسافة مثل كباري (الأوتوستراد - جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة / أسوان الزراعي - سوميد).

كما استعرض التقرير الخاص بعدد الكباري التي تم الانتهاء منها، ووجه الوزير بتكثيف الاعمال في الكباري الجاري إنشاؤها وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية لسرعة الإنجاز.

كذلك تم الاطلاع على قطاعات المسار التي تم تسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

وأيضا معدل توريد القطارات، حيث تم وصول القطار "الديزيرو" الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر منذ عدة أشهر، وقد تم الانتهاء من تصنيع 14 قطارا إقليميا (ديزيرو) أخرى، وذلك من إجمالي 34 قطار إقليمي (ديزيرو) مخصصة للخط.

كما تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع 5 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 قطارا سريعا مخصصة للخط ومخطط وصول أول قطار فيلارو إلى مصر أغسطس القادم، بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع الجرارات بالكامل بـ14 جرار بضائع.

مخطط وصول أول قطار كهربائي سريع "فيلارو" إلى مصر أغسطس القادم

والتقى الوزير خلال جولته مع عدد من العاملين بالمشروع، حيث أشاد بالدور الكبير الذي يساهم به عمال مصر في تنفيذ كافة المشروعات العملاقة في مختلف المجالات بمصر، ومنها مشروعات النقل، مضيفا أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر، وأنها تربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها، وأنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريًا ليكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان.

كما أوضح أن هذه الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فانها ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها)، وكذلك خدمة المناطق السياحية بكافة أنواعها كما في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها).

كذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، وأيضًا المساهمة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر -.……..) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وجدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم و60 محطة بإجمالي 2 ورشة رئيسية و5 نقط للصيانة، ويبلغ أسطول هذه الشبكة 41 قطارا سريعا و94 قطارا إقليميا، و41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على 21 محطة (13 محطة قطار سريع، و8 محطة إقليمية)، بالإضافة إلى 1 مركزًا للتحكم والسيطرة.

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