لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ نتائج زيارة وزير النقل للسعودية

تقرر تشكيل لجنة متابعة بين الجانبين المصرى والسعودى لمتابعة تنفيذ نتائج زيارة وزير النقل المصرى لنظيره السعودى التى انتهت من ساعات وذلك لتنفيذ ما جاء بالزيارة.

لجنة مشتركة لدراسة نتائج الزيارة

ومن المقرر إعداد مذكرة مشتركة لبحث نقاط التعاون المشترك والتى تشمل تعاونا في تصدير مصر لعربات مترو أو قطارات كهربائية للمشروعات السعودية من خلال الشركات التى تعمل على التصنيع المحلى فى مصر للمترو والقطارات، ويضاف إلى ذلك رغبة بعض الشركات السعودية الراغبة فى الاستثمار فى مجالات السكك الحديد ونقل البضائع.

وأكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع على تنفيذ الحكومة المصرية لخطة شاملة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة النقل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مشيرا الى دور مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) في تصنيع الوحدات المتحركة حيث قامت الأخيرة بإنشاء مصنع بشرق بورسعيد لإنتاج قطارات مترو الأنفاق وتم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة عدد ( 40 ) قطار مترو بإجمالى عدد (320 عربة ) لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث وجار التعاقد مع نيرك لتصنيع 21 مترو خاص بمترو الإسكندرية، كما أن مصنع نيرك لديه القدرة على تصنيع عربات السكك الحديدية، كذلك قام مصنع سيماف بتجميع مكونات مترو الأنفاق الواردة من كوريا الجنوبية وتجميعها وإنتاج عدد من قطارات مترو الأنفاق المميزة.

كما ناقش الجانبان تدعيم التعاون المشترك في مجال النقل البري بما يسهل حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وكذلك تم التباحث حول التعاون البري القائم بين الجانبين ونتائج اجتماعات اللجان الفنية المشتركة لتدعيم هذا التعاون.

وتطرقت المباحثات إلى أهمية قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أشار الوزير إلى أن هناك عددا كبيرا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والجسور والانفاق على استعداد تام للتعاون مع الجانب السعودي الشقيق في تنفيذ المشروعات بالمملكة العربية السعودية في هذا المجالات خاصة وان الشركات المصرية أصبح لها خبرة واحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر والدول العربية والافريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية حيث تنفذ مشروعات عملاقة في العراق وليبيا وتنزانيا وغيرها من الدول العربية والإفريقية.

وأشار الوزير إلى قيام الشركات المصرية الوطنية المتخصصة بتنفيذ أنفاق قناة السويس وكذلك تنفيذ أعمال إنشاء، الخط الرابع لمترو الأنفاق من أكتوبر مرورا بالمتحف المصري الكبير وشارع الهرم حتى الجيزة ثم الملك الصالح ليمتد بعد ذلك مستقبلا إلى الرحاب والعاصمة كما تنفذ الشركات المصرية مشروع المونوريل (شرق وغرب النيل ) والقطار الكهربائي الخفيف LRT حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية وجار تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة.

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