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رياضة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

يستعد فريق النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لموقعة الحسم أمام صن داونز الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أول أمس أمام صن داونز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ستاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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