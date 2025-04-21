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رياضة

بنزيما يقود التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الاتفاق في الدوري السعودي

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

الدوري السعودي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، لمواجهة نظيره فريق الاتفاق في الجولة 29 في الدوري  السعودي.

 

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري السعودي


وتقام مباراة الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي اليوم الإثنين،في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

 

تشكيل اتحاد جدة المتوقع ضد الاتفاق

حراسة المرمى: رايكوفيتش.
الدفاع: حسن كادش، سعد آل موسى، دانيلو بيريرا ومهند الشنقيطي.
خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي وحسام عوار.
الهجوم: عبدالرحمن العبود، كريم بنزيما وستيفين بيرجوين.

 

ترتيب الاتحاد والاتفاق

يحتل فريق الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم برصيد 65 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن الهلال الذي يحتل المركز الثاني.

وخاض الاتحاد 28 مباراة في دوري روشن هذا الموسم، حقق خلالها 20 انتصارًا، وتعادل في 5 مباريات، بينما تعرض لـ 3 هزائم.

بينما يأتي فريق الاتفاق في المركز السابع، برصيد 40 نقطة، لعب 28 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 7 وخسر 10.

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