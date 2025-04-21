السفير المصري بإندونيسيا يستقبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والوفد المرافق (صور)

استقبل السفير ياسر الشيمي، سفير مصر في إندونيسيا، الشيخ أيمن محمد عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر السفارة المصرية في العاصمة جاكرتا، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى جمهورية إندونيسيا.

تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين الأزهر والمؤسسات التعليمية والدينية في إندونيسيا



تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والمؤسسات التعليمية والدينية في إندونيسيا، والتأكيد على دور الأزهر في نشر الفكر الوسطي وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك.



ومن المقرر أن يلتقي وفد قطاع المعاهد الأزهرية بعدد من المسؤولين الإندونيسيين، إلى جانب زيارة عدد من المعاهد والمدارس الإسلامية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الطلاب والدارسين، في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات التعليمية، والدعوية بين البلدين.



وقد عبّر السفير المصري عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإندونيسيا، والدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم الإسلامي.

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