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سياسة

تفاصيل طلب مناقشة أمام الشيوخ بشأن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

 يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف،  موجه إلى الحكومة -ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام

وقالت النائبة في المذكرة الايضاحية للطلب، أنه وفقا لأحدث الإحصائيات يبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام (۱۱۸ ) شركة، وكانت قديما شركات مملوكة للدولة بملكية لا تقل عن نسبة ( ٥١% ) وتحديدا لوزارة المالية، وبعدها تم تغيير مسمى تلك الشركات وأصبحت تحمل هذا الاسم نتيجة لصدور قانون قطاع الأعمال رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱.

أموال وأصول وعمالة

وأضافت: ولما تملكه هذه الشركات من رؤوس أموال وأصول وعمالة في جميع المجالات، تسعى الدولة بكل الجهد لإيجاد فرص للاستثمار وخلق فرص عمل وتحقيق الاستفادة المثلى الجميع القطاعات.

هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال

وتابعت: لذلك لابد من استيضاح سياسة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

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إعادة هيكلة الشركات الأعمال العام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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