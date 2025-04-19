السبت 19 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم بالعبور، الليمون بـ 90 جنيها والطماطم والبصل يواصلان رحلة الهبوط

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025.

أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أبرز التحركات في سعر الخضار اليوم

ووفقًا لأخر تحديث في أسعار الخضار بسوق العبور،  ارتفع سعر الباذنجان الأبيض، الفلفل حامي صوب، الخيار، الليمون بلدي، فيما انخفضت سعر كل من الطماطم، البطاطس، البصل، الكوسة، الفاصوليا، الباذنجان الرومي، الفلفل الرومي، الفلفل حامي بلدي، الفلفل ألوان، البسلة، السبانخ.

أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار اليوم السبت

  • تراوح  سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 جنيهات إلى 15 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 15 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 14 جنيها إلى 20 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 14 إلى 20 جنيهًا.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا،.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 10 إلى 18 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 45 جنيهًا.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 8 إلى 13 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 13 جنيها.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 12 إلى 14 جنيها.
  4. تراوح سعر البامية من 65 إلى 75 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 13 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 9 إلى 12 جنيها.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 18 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 70 جنيهًا إلى 90 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 30 جنيها إلى 40 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم
ads

الأكثر قراءة

استشهاد كبير مرشدي هيئة قناة السويس إثر سقوطه في غاطس القناة وأسامة ربيع ينعاه

الأكثر دموية، قتلى وجرحى خلال فاعلية لمصارعة ديوك بالإكوادور (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض لا يقل عن 10 جنيهات في 7 أصناف وارتفاع البلطي والبوري

أسعار الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، الموز يخرج عن السيطرة والفراولة تغازل المصريين

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضراوات اليوم بالعبور، الليمون بـ 90 جنيها والطماطم والبصل يواصلان رحلة الهبوط

من ضرب الحوثيين إلى مخطط قناة بنما، فضيحة التسريب تطيح برئيس أركان الجيش الأمريكي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم السبت 19 أبريل 2025

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 18/4/2025

كيلو السكر يسجل 32 جنيها في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 18- 04- 2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حب الناس "بطولة" وبخاف أكون مزعج لأصدقائي.. جوانب مؤثرة من حياة الراحل سليمان عيد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 19 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية