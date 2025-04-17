أسعار ومواصفات سيارات رينو كارديان بالسوق المصري

سيارات رينو، أستقبل السوق المصري وآحده من أهم السيارات الشعبية وهي رينو، التي قدمت طراز كارديان الجديدة كليًا المجمعة محليا في المغرب، حيث تتلائم مع الفئات المتوسطة، كما يتوفر قطاع غيار السيارات وخدمات ما بعد البيع.



أسعار سيارات رينو كارديان الجديدة كليا



ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات رينو كارديان في السوق المحلي بعد طرحها مساء أمس بالسوق المصري، وتأتي كالتالي:

يصل سعر أول فئة ايفوليوشن 850 ألف جنيه.

يصل سعر ثاني فئة تكنو 900 ألف جنيه.

يصل سعر ثالث فئة أيكونيك 975 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات رينو كارديان

حصلت سيارات رينو علي محرك 1000 سي سي 3 سلندر تيربو بقوة 100 حصان وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 سرعات، كما يتوفر لها تجهيزات متنوعة تشمل ثبات الكتروني وأبل كار بلاي وشاشات وحساسات للركن والعديد من الوسائد الهوائية ووسائل الأمان المختلفة.



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