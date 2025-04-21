رفع درجة الاستعداد القصوى، شواطئ الإسكندرية تستعد لاستقبال المصطافين

قاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة بطول طريق الكورنيش، شملت أحياء المنتزه أول، المنتزه ثان، وحي شرق، بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال أعياد الربيع وصيف 2025

وخلال الجولة، شدد على ضرورة إزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة التي تشوه المظهر العام وتحجب رؤية البحر.

كما وجّه بتوحيد شكل وألوان بوابات الشواطئ والنوادي الشاطئية، وإزالة الأسوار المخالفة، مع الالتزام بتصميم موحد يعكس الهوية البصرية للمحافظة.

كما أكد أهمية مراجعة إجراءات تخصيص المنشآت القائمة على الكورنيش، واستغلال المساحات الشاطئية في إنشاء ملاعب رياضية مجانية تخدم الشباب ورواد الشواطئ.

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بمراجعة كافة اشتراطات الحماية المدنية للمنشآت والنوادي الشاطئية بطول الكورنيش، وذلك فى وجود ضباط من الحماية المدنية لإعداد تقاريرها الفنية بتلك الاندية لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية من الحرائق.

وأصدر المحافظ توجيهاته لمسئولي شركة "نهضة مصر" للنظافة بتكثيف ورديات العمل، ورفع كفاءة منظومة النظافة استعدادًا لفترة الأعياد، إلى جانب إعادة ترميم وصيانة أنفاق العبور، وإزالة المعدات غير المستخدمة من محيط الكورنيش والعمل على استغلال المنطقة الصخرية بالكورنيش في تنفيذ مشروعات تنموية وسياحية .

كما كلّف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال ترميم واجهات العقارات المتهالكة المطلة على الكورنيش، وسرعة الانتهاء منها نظرًا لخطورتها، مع تحرير محاضر فورية لأي تعديات، وإزالة المعوقات، وإنشاء أسوار موحدة مطلية باللون الأبيض على الأراضي الفضاء.

و فيما يتعلق بتحقيق السيولة المرورية، وجّه المحافظ إدارة المرور بتكثيف التواجد الميداني، ومنع وقوف السيارات والدراجات الكهربائية على جانبي الطريق، وتحرير مخالفات فورية للمخالفين. كما تابع التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة المقررة، ومنع تقطيع المسافات حماية لحقوق المواطنين.

وفي ختام جولته، شدد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، وتكثيف التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ، وتحقيق أعلى درجات الانضباط خلال فترة أعياد الربيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.