الإثنين 21 أبريل 2025
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خارج الحدود

ضبط شحنة صواريخ "ضخمة" قبل وصولها إلى السويداء بسوريا (فيديو)

صواريخ، فيتو
صواريخ، فيتو

كشفت مصادر سورية أن قوات الأمن العام ضبطت، فجر اليوم الإثنين، شحنة أسلحة ضخمة تحتوي على صواريخ مضادة للدروع وأسلحة متنوعة في محيط مدينة إزرع التابعة لمحافظة درعا، كانت معدة للتهريب من محافظة دمشق إلى السويداء.

وفي وقت سابق، نفذت إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية السورية، حملة أمنية في حي "الرمل الجنوبي" بمدينة اللاذقية، مستهدفة السلاح المنفلت ومروّجي المخدرات. 

وحسب "تلفزيون سوريا"، فقد جاءت الحملة "في إطار جهود الأمن العام في تعزيز الأمن وضبط الخارجين عن القانون"، لافتا إلى أن "الحملة تركّزت على ضبط السلاح المنفلت، ومروّجي المواد المخدرات والمطلوبين في قضايا جنائية". 

وشهدت الحملة عمليات دهم وتفتيش ضمن خطة أمنية محكمة ومنظمة، جاءت استجابة لشكاوى المواطنين، وتستمر حتى تحقيق كامل أهدافها، وفق المصدر.

وقالت وكالة "سانا" إن إدارة الأمن العام نفذت حملة أمنية في بلدة معربة بريف درعا الشرقي، استهدفت مواقع تابعة للمجموعات الخارجة عن القانون، وأسفرت العملية عن ضبط كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر.

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سورية مدينة إزرع درعا محافظة دمشق السويداء وزارة الداخلية السورية

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