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محافظات

صادر له قرار ترميم، مفاجأة في عقار الشرقية المنهار

انهيار عقار قديم،فيتو
انهيار عقار قديم،فيتو

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حادث انهيار عقار قديم مكون من طابقين بإسم المواطن “ع.ع.م.ا” والكائن بشارع السلطان المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق، والصادر بشأنه قرار ترميم سابق من الإدارة الهندسية برئاسة حي أول الزقازيق تحت رقم 9 لسنة 2013 وقد تم تحرير محضر برقم 10 لسنة 2014 وعدم تنفيذ قرار الترميم السابق.

اللقطات الأولى لانهيار عقار غير مأهول بالسكان وتهشم سيارات بالشرقية (فيديو)

خسائر مادية في عدد من السيارات الواقعة بمحيط وأسفل العقار النهار

وقد أسفر الحادث عن خسائر مادية في عدد من السيارات الواقعة بمحيط وأسفل العقار النهار، دون حدوث أي خسائر في الأرواح البشرية.

تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو
تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد انهيار عقار قديم بالزقازيق،فيتو
تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو1
تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو1
تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو
تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو

كلف المهندس حازم الأشموني محمد كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث والتنسيق مع شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق والإدارة العامة للحماية المدنية وهيئة الإسعاف لفرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير أعمال رفع الأنقاض.

تشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بحي أول الزقازيق لمعاينة العقار وتحديد الأسباب الفعلية

كما وجه رئيس حي أول الزقازيق بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بحي أول الزقازيق لمعاينة العقار وتحديد الأسباب الفعلية التي أدت إلى الإنهيار، ورفع تقرير عاجل بالنتائج.

تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو
تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو

مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية

يذكر أن، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية قد تلقى بلاغًا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من طابقين بشارع السلطان المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق، وعلي الفور تحركت الأجهزة التنفيذية لموقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو
تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو

استشاري يكشف أسباب تكرار انهيار العقارات فى مصر

قال الدكتور أحمد أنيس، استشاري جهاز التعمير والخبير الهندسي، إنه لا يوجد شيء اسمه انهيار مفاجئ للعقارات إلا إذا حدث زلزال بقوة أكبر من الأكواد المنشأ عليها المبنى والذي لم يحدث حتى في زلزال عام 1992م لم يؤثر على العقارات في  مصر لأنه كان في حدود الكود التصميمي الموضوع سابقًا.

تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو
تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو

وأضاف أن العقارات في مصر تصمم على أكواد زلازل تحدث مرة كل مئة عام، وإنما ما يحدث من تكرار للحوادث انهيار العقارات هو عبث في العقار أو ما حوله والذي يتسبب في سقوطه ولكن حتى في هذه الحالات فإن المبني "يحذر صاحبه" بوجود خلل ما سواء عن طريق شروخ أو هبوط ولكن بعض الناس لا ينتبهوا والبعض الآخر لا يبالي.

تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو
تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو

وأشار أحمد أنيس إلى وجود ثلاثة عناصر في غاية الأهمية لإنشاء عقار سليم منذ البداية لا يمكن الاستغناء عنها وهي المهندس الإنشائي والذي يضع الأسس السليمة والعلمية لبناء هذا العقار ليقف ويصمد لسنوات طوال والعنصر الثاني هو المقاول الجيد الذي يستطيع تنفيذ الأعمال في حدود الجودة المطلوبة والعنصر الثالث هو مهندس آخر ويفضل أن يكون هو نفس المهندس الإنشائي ليشرف على عملية البناء حتى الانتهاء ويتأكد من سلامة كل الخامات والشكل الإجمالي للبناء.

تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو
تشكيل لجنة فنية،اول تحرك من محافظ الشرقية بعد إنهيارعقارقديم بالزقازيق،فيتو

وشهدت البلاد مؤخرًا تكرار لحوادث انهيار العقارات على مر الأسابيع الماضية وآخرها حادث حدائق القبة والذي وصل عدد ضحاياه إلى 13 مواطنًا وهذا بالإضافة الخسائر الفادحة في الثروة العقارية المصرية.

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