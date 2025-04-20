الأحد 20 أبريل 2025
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محافظات

اللقطات الأولى لانهيار عقار غير مأهول بالسكان وتهشم سيارات بالشرقية (فيديو)

انهيارعقارقديم وتهشم
انهيارعقارقديم وتهشم عدد من السيارات،فيتو

شهد شارع الجلاء بمنطقة وسط الزقازيق محافظة الشرقية مساء اليوم الاحد، انهيارعقار قديم مكون من طابقين خال من السكان مما أسفر عن تهشم عدد من السيارات دون وقوع إصابات أوخسائر بشرية.

 

انهيار عقار غير مأهول بالسكان بالشرقية وتهشم عدد من السيارات (صور)

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه فيتو حدوث تلفيات جسيمة بعدد من السيارات المركونة بجوار العقار السكنى

انهيارعقارقديم وتهشم عدد من السيارات

وكانت غرفة عمليات محافظة الشرقية قد تلقت بلاغا بحدوث انهيارعقار قديم مكون من طابقين خال من السكان بشارع الجلاء بمنطقة وسط الزقازيق مما أسفر عن تهشم عدد من السيارات دون وقوع اصابات أوخسائر بشرية.

 وعلى الفور انتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

انهيارعقارقديم وتهشم عدد من السيارات،فيتو
انهيارعقارقديم وتهشم عدد من السيارات،فيتو

وتبين من خلال الفحص حدوث انهيارعقارسكنى قديم على عدد من السيارات وقعت بها تلفيات عديدة دون وقوع أي إصابات وتم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

استشاري يكشف أسباب تكرار انهيار العقارات فى مصر

قال الدكتور أحمد أنيس، استشاري جهاز التعمير والخبير الهندسي، إنه لا يوجد شيء اسمه انهيار مفاجئ للعقارات إلا إذا حدث زلزال بقوة أكبر من الأكواد المنشأ عليها المبنى والذي لم يحدث حتى في زلزال عام 1992م لم يؤثر على العقارات في  مصر لأنه كان في حدود الكود التصميمي الموضوع سابقًا.

وأضاف أن العقارات في مصر تصمم على أكواد زلازل تحدث مرة كل مئة عام، وإنما ما يحدث من تكرار للحوادث انهيار العقارات هو عبث في العقار أو ما حوله والذي يتسبب في سقوطه ولكن حتى في هذه الحالات فإن المبني "يحذر صاحبه" بوجود خلل ما سواء عن طريق شروخ أو هبوط ولكن بعض الناس لا ينتبهوا والبعض الآخر لا يبالي.

انهيارعقارقديم وتهشم عدد من السيارات،فيتو1
انهيارعقارقديم وتهشم عدد من السيارات،فيتو1

وأشار أحمد أنيس إلى وجود ثلاثة عناصر في غاية الأهمية لإنشاء عقار سليم منذ البداية لا يمكن الاستغناء عنها وهي المهندس الإنشائي والذي يضع الأسس السليمة والعلمية لبناء هذا العقار ليقف ويصمد لسنوات طوال والعنصر الثاني هو المقاول الجيد الذي يستطيع تنفيذ الأعمال في حدود الجودة المطلوبة والعنصر الثالث هو مهندس آخر ويفضل أن يكون هو نفس المهندس الإنشائي ليشرف على عملية البناء حتى الانتهاء ويتأكد من سلامة كل الخامات والشكل الإجمالي للبناء.

وشهدت البلاد مؤخرًا تكرار لحوادث انهيار العقارات على مر الأسابيع الماضية وآخرها حادث حدائق القبة والذي وصل عدد ضحاياه إلى 13 مواطنًا وهذا بالإضافة الخسائر الفادحة في الثروة العقارية المصرية.

انهيارعقارقديم وتهشم عدد من السيارات،فيتو1
انهيارعقارقديم وتهشم عدد من السيارات،فيتو1

كما تقدمت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار القبة وعدم تنفيذ قرارات الهدم والترميم بالعقارات.

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