العقوبة المتوقعة على سارة خليفة حال ثبوت تهمة جلب المخدرات من الخارج

في تطور صادم للقضية التي أثارت جدلا واسعا على الساحة الإعلامية، كشف المحامي والخبير القانوني شعبان سعيد أن المنتجة سارة خليفة قد تواجه حكما بالإعدام إذا ثبت تورطها في جلب المواد المخدرة من خارج البلاد، أما في حال ثبوت قيامها بالاتجار في المخدرات داخل مصر، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد لمدة 25 عامًا.

وأوضح "سعيد" أن المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على أن من يُدان بالاتجار في المواد المخدرة يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وذلك في حال التورط في تصدير أو استيراد المخدرات أو أي من المحاصيل الزراعية المرتبطة بها.

وأشار إلى أن المادة 34 من القانون نفسه تشدد من العقوبات المتعلقة بالاتجار داخل المجتمع، حيث تتيح للقاضي توقيع عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام بناءً على ظروف وملابسات كل دعوى، خاصة في حال وجود ظروف مشددة مثل جلب المخدرات من الخارج، أو تداول أنواع شديدة التأثير على الصحة العامة، أو حيازة كميات ضخمة بغرض التوزيع.

المتهمة تستعين بأجانب تجلب منهم مواد تصنيع المخدرات

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تستعين بأجانب تجلب منهم مواد تصنيع المخدرات من الصين وبعض الدول الأجنبية وأنها تتخذ من منطقتي السلام ومدينة نصر وكرا لترويج التجارة غير المشروعة.

وتبين أن الأحراز تقارب الـ ٢٠٠ كيلو من مخدر الحشيش والشابو المصنعين فضلا عن ضبط مواد تستخدمها في تصنيع المواد المخدرة، والتي تقدر ب٤٢٠ مليون جنيه.

تفاصيل القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية راقية بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك عقب ورود معلومات سرية إلى الجهات المعنية، تُفيد بتورطها في نشاط إجرامي متعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

وخلال مداهمة الشقة، عثرت قوات الأمن على كميات من المواد المخدرة يُشتبه في إعدادها للبيع، بالإضافة إلى أدوات تغليف وتوزيع يُعتقد أنها تُستخدم في تسهيل عمليات الترويج.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود أمنية مكثفة، شملت تتبع تحركات المتهمة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت السلطات من صحة المعلومات الواردة وأسفرت هذه المتابعة عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

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