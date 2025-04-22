تفاصيل ومعدلات تنفيذ شقق "سكن لكل المصريين" بالسويس الجديدة

كشفت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، عن تفاصيل ومعدلات تنفيذ شقق "سكن لكل المصريين" بالمدينة.

وأكدت مخلوف أن المدينة أصبحت جاهزة لاستقبال قاطنيها، مع استمرار العمل بوتيرة قوية للانتهاء من اللمسات النهائية للمرافق والخدمات.



وأشارت إلى أعمال تنفيذ 86 عمارة كمرحلة أولى من مجتمع سكني متكامل وشارفت على الانتهاء، (أرضي + 5 أدوار)، تضم 2064 وحدة سكنية بمساحة 90 م² للوحدة، كاملة التشطيب والخدمات.

مدرسة وحضانة ضمن الخدمات التعليمية المتكاملة بالمدينة

وأكدت على إنشاء مدرسة وحضانة ضمن الخدمات التعليمية المتكاملة بالمدينة، والمدرسة التعليمية ذات 23 فصلًا، والحضانة الملحقة بها، والتي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب من الأسر الجديدة بالمدينة، ضمن منظومة خدمية متكاملة.

مرافق ذكية وصديقة للبيئة

كما تابعت المهندسة مخلوف أعمال المرافق الحيوية، وعلى رأسها خزان المياه الرئيسي بسعة 10,000 م³/يوم، المصمم لتغذية المدينة بـمياه صالحة للشرب، إلى جانب محطة المعالجة المدمجة (كومباكت) بطاقة 1000 م³/يوم، والمقرر استخدامها في ري المسطحات الخضراء بعد المعالجة الثلاثية.

وأولت رئيس الجهاز اهتمامًا خاصًا لقطاع الطرق، حيث تابعت أعمال الرصف والتشطيب، مشددة على أهمية الجاهزية الفنية، ومراعاة الاشتراطات البيئية والسلامة المرورية، لضمان كفاءة التنقل داخل المدينة وربطها بالمحاور المحيطة.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف أن ما تحقق على الأرض في وقت قياسي هو إنجاز حقيقي يعكس رؤية الدولة نحو تنمية عمرانية شاملة، مشيرة إلى أن ما كان قبل عام ونصف أرضًا جرداء بات اليوم مدينة واعدة بطراز معماري فريد تستعد لنبض الحياة.

وكشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرق سداد شقق الإسكان المتوسط والتى تطرحها الوزارة بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

10 آلاف و686 وحدة بمشروع “ديارنا” فى 15 مدينة جديدة

وتطرح الوزارة 10 آلاف و686 وحدة بمشروع “ديارنا” فى 15 مدينة جديدة.

وطرق السداد كالتالي:

- السداد يتم على رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه عند التقديم إلكترونيا) ببنك التعمير والإسكان فرع المهندسين بإحدى طرق السداد التالية:

- التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

- سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).Ø، التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والإسكان.

- السداد عن طريق فوري (فروع فوري- بطاقة بنكية) من خلال كود سداد سيتم ارساله عبر رسالة نصية SMS.

- في حالة رغبة العملاء في السداد بالطرق الأخرى المُعلنة بخلاف “فوري” يمكنهم تجاهل الرسالة.

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