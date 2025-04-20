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حوادث

جنايات أسيوط تعاقب 9 متهمين بالسجن المؤبد في مشاجرة دامية بين عائلتين بأبنوب

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة 9 متهمين، بينهم 6 حضوريًا، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل 4 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية المعابدة الشرقية التابعة لمركز أبنوب، بسبب خلافات على شراء منازل.

 

قتيلان و4 مصابين بسبب خلاف على شراء منازل بقرية المعابدة الشرقية

 

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبدالعال.

خلافات الجيرة تتحول إلى مجزرة

تعود أحداث القضية رقم 27826 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب مشاجرة عنيفة بين عائلتي "مؤمن" و"العبايدة"، استخدمت فيها الأسلحة النارية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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على الفور، انتقل الرائد أحمد عاصم حمزة، رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص مقتل كل من "فارس.أ.ع" و"عنتر.م.م"، وإصابة كل من "محمد.ع.ت"، "مصطفى.م.ق"، "أحمد.ع.ت"، و"عاطف.ع.ت".

التحريات تكشف التفاصيل ومرتكبي الجريمة

كشفت تحريات المباحث أن المشاجرة وقعت نتيجة خلافات بين العائلتين حول ملكية عدد من المنازل، حيث قامت عائلة مؤمن بشراء المنازل محل النزاع، ما أثار غضب عائلة العبايدة. وتطورت الأمور بعد تركيب أفراد من عائلة مؤمن لباب حديدي على الشارع المؤدي لتلك المنازل، الأمر الذي اعتبرته العائلة الأخرى استفزازًا واضحًا.

وأفادت التحريات أن أفرادًا من عائلة العبايدة توجهوا إلى المكان مدججين بالسلاح، وعند رؤيتهم سيارة تخص عائلة مؤمن، أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مقتل أحد المجني عليهم وإصابة اثنين آخرين. وردًا على ذلك، حضر عدد من أفراد عائلة مؤمن حاملين أسلحتهم، ووقع تبادل كثيف لإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل شخص آخر وإصابة اثنين إضافيين.

أسماء المتهمين

وتبين من التحريات أن المتهمين في الواقعة هم: "عادل.ع.م"، "عبدالتواب.م.ع"، "ناجح.ح.م" (هارب)، "شهاب.ع.م"، "محسن.ع.م"، "محمد.ع.ت"، "عاطف.ع.ت" (هارب)، "نصر.ع.م"، و"سلامة.ع.م" (هارب)، من أفراد العائلتين المتنازعتين.

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