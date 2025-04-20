تموين أوسيم تُكثف حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز

قامت إدارة تموين أوسيم بحملات رقابية وتفتيشية مُكثفة على الأسواق والمخابز استعدادًا لموسم شم النسيم.



أسفرت الحملة الأولى، التي ترأسها صلاح غرب مدير إدارة تموين أوسيم وأيمن العربي رئيس الرقابة على المخابز البلدية، عن تحرير عدة مخالفات في قطاع المخابز البلدية، حيث تم تحرير 3 تقارير إثبات حالة نقص في وزن الخبز، وتقرير إثبات حالة عدم إمساك سجل التفتيش، وتقرير إثبات حالة عدم نظافة أدوات العجن.



حملات على الأسواق الخاصة ببيع الأسماك والرنجة

وفي سياق متصل، قامت الإدارة بحملة رقابية أخرى مُستهدفة على الأسواق الخاصة ببيع الأسماك والرنجة، بناءً على تعليمات مشددة من مدير مديرية التموين بالجيزة بضرورة تكثيف الرقابة على هذه المحلات تزامنًا مع احتفالات شم النسيم التي تشهد إقبالًا كبيرًا على هذه النوعية من الأطعمة.

وأسفرت هذه الحملة عن تحرير 3 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر جنح لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، كما تمكنت الحملات الرقابية من ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعدام 22 كيلو جرامًا من مصنعات اللحوم والدواجن تم ضبطها في محلات مختلفة، وتبين أن هذه المنتجات منتهية الصلاحية، أو لا تحمل أي بيانات تدل على جهة المصدر، بالإضافة إلى ظهور علامات العفن والتلف عليها.

وأكدت إدارة تموين أوسيم على استمرار هذه الحملات الرقابية والتفتيشية خلال الفترة القادمة لضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مشيرة إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وسيتم متابعة الأمر عن كثب.



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